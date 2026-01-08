ভর্তি পরীক্ষায় উত্তরপত্র বদল করে লিখতে গিয়ে ধরা, দুই শিক্ষার্থী বহিষ্কার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় পরস্পরের উত্তরপত্র বদল করে লিখতে গিয়ে দুই শিক্ষার্থী ধরা পড়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ হৃদয় চন্দ্র তরুয়া ভবনের তৃতীয় তলায় এ ঘটনা ঘটে। পরে ওই দুই পরীক্ষার্থীকে কেন্দ্র থেকে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
বহিষ্কার হওয়া ওই দুই শিক্ষার্থী রাজশাহীর একটি মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। তাঁদের একজন রাজশাহীর, আরেকজন চাঁপাইনবাবগঞ্জের বাসিন্দা। পরীক্ষায় তাঁদের আসন পাশাপাশি ছিল। পরীক্ষা চলার সময় তাঁরা নিজেদের মধ্যে উত্তরপত্র পরিবর্তন করে একজনের প্রশ্নের উত্তর আরেকজন লিখে দিচ্ছিলেন।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, আজ বি–২ উপ–ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা ছিল। বেলা ১১টা ১৫ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৮৭ দশমিক ৮১ শতাংশ পরীক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। গত বছরের মতো এ বছরও এই উপ–ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুধু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর ওই দুই ছাত্রের ‘নকল’ করার বিষয়টি পরীক্ষা পর্যবেক্ষকের নজরে আসে। পরে প্রক্টরিয়াল বডিকে খবর দেওয়া হয়।
জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী প্রথম আলোকে বলেন, ওই দুই ছাত্রের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের কাজ না করেন, সে বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে।
কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত আরবি, ইসলামিক স্টাডিজ ও পালি বিভাগ নিয়ে বি–২ উপ–ইউনিট গঠিত হয়েছে। এতে বিজ্ঞান, ব্যবসা প্রশাসন ও মানবিক বিভাগ থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এ বছর ২৮০টি আসনের বিপরীতে ৪ হাজার ৮৪৯ শিক্ষার্থী আবেদন করেছিলেন। এর মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছেন ৪ হাজার ২৫৮ জন। বাকি ৫৯১ শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেননি।
আজ দুপুরে উপস্থিতির এ তথ্য নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি–২ উপ–ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়কারী ও কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. ইকবাল শাহীন খান। তিনি বলেন, এ পরীক্ষায় ৪ হাজার ৮৪৯ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪ হাজার ২৫৮ জন উপস্থিত ছিলেন।
গত বছরের মতো এ বছরও চারটি ইউনিট ও তিনটি উপ–ইউনিটে পরীক্ষা হচ্ছে। সব মিলিয়ে এ বছর পরীক্ষায় ২ লাখ ৩৩ হাজার ৩২৬ শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় বসার কথা ছিল। আগামী শুক্রবার সি ইউনিট ও শনিবার বি ইউনিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে আগামীকাল শুক্রবার বি–১ উপ–ইউনিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।