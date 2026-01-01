রাজশাহীতে বাজারের ভেতর বালুবাহী ট্রাক উল্টে নিহত ৩

রাজশাহীর পুঠিয়ায় বাজারের ভেতর বালুবোঝাই ট্রাক উল্টে অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটায় উপজেলার ঝলমলিয়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে। পবা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাম্মেল হক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ওসি মোজাম্মেল হক জানান, ঝলমলিয়া বাজারে কলা বেচাকেনার স্থানে একটি বালুঝোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। পুলিশ তিনজনের মরদেহ পেয়েছে। মরদেহ তিনটি পুঠিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়েছে। আরেকজনের মরদেহ স্থানীয় লোকজন বাড়িতে নিয়ে গেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। তবে এ বিষয়ে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।