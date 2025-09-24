বরিশালে বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে ইসির মতবিনিময়, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশা

বিদেশি উন্নয়ন সহযোগীরা দেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চান বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) অতিরিক্ত সচিব এ কে এম আলী নেওয়াজ। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন সেই লক্ষ্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
আজ বুধবার দুপুরে বরিশালে কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে এ কে এম আলী নেওয়াজ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন। ইসির সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগীদের ‘আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও এর চ্যালেঞ্জসমূহ’ শীর্ষক এ মতবিনিময় সভা হয়। সভায় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতেরা অংশ নেন। এতে মাঠপর্যায়ের শীর্ষ নির্বাচন কর্মকর্তারাও যোগ দেন।
বুধবার দুই দিনের সফরে ইউএনডিপি প্রতিনিধি, সুইডেন, নরওয়ে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ও ব্রিটিশ হাইকমিশনার বরিশালে আসেন। তাঁরা সফরের প্রথম দিন ইসির মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আগামী জাতীয় নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ, তা মোকাবিলায় কী ধরনের সহযোগিতা করতে পারে, সেসব বিষয়ে আলোচনা হয়। আজ বেলা একটা থেকে দুইটা পর্যন্ত বরিশালের আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ সভা হয়। তবে বৈঠক শেষে কোনো রাষ্ট্রদূত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেননি।
সভায় উপস্থিত একটি সূত্র জানায়, বৈঠকে ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার, সুইডেনের রাষ্ট্রদূত নিকোলাস উইকস, নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হ্যাকন আরাল্ড গুলব্র্যান্ডসেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার ও ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভা শেষে তাঁরা বরিশাল আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।
সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইসির অতিরিক্ত সচিব এ কে এম আলী নেওয়াজ বলেন, ‘বিদেশিরা বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে কমিশনের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে আইন সংস্কার ও প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সহায়তা প্রসঙ্গও বৈঠকে আলোচনায় স্থান পায়। আমরা কূটনীতিকদের আশ্বস্ত করে বলেছি, বর্তমান নির্বাচন কমিশন একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। সেই লক্ষ্যে কমিশন সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।’
ভবিষ্যতে নির্বাচন একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে, এমন প্রত্যাশা করেছেন রাষ্ট্রদূতেরা। নির্বাচন কমিশনের এই অগ্রযাত্রায় তাঁরা শামিল হয়ে পাশাপাশি থেকে কাজ করার জন্য আশ্বাস দিয়েছেন বলেও জানান এ কে এম আলী নেওয়াজ। তিনি বলেন, ‘আগামী ত্রয়োদশ নির্বাচনের জন্য একটি মাস নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা নির্বাচনটাকে সবার জন্য উন্মুক্ত রেখেছি। একটি সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে চেষ্টা করে যাওয়া হচ্ছে।’
ইসির অতিরিক্ত সচিব আরও বলেন, ‘বিদেশি রাষ্ট্রদূতেরা বিশেষ করে জানতে চেয়েছেন, নারী ভোটারদের কীভাবে বেশি অংশগ্রহণ করানো যায়, সে বিষয়ে আমরা কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমরা তাঁদের বলেছি, এ বিষয়ে আমরা বদ্ধপরিকর। তাঁরা আমাদের কাছে নির্বাচনের খুঁটিনাটি নানা বিষয়ে জানতে চেয়েছেন। আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তাঁরা আমাদের বক্তব্যে সন্তুষ্ট হয়েছেন। ভবিষ্যতে এই নির্বাচন একটি সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে, সে ব্যাপারে তাঁরা আশ্বস্ত হয়েছেন।’
দুই দিনের সফরে কূটনীতিকেরা প্রথম দিনে নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক ছাড়াও বরিশালের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করবেন বলে জানা গেছে।