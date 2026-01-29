আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে ৪ প্রার্থীর প্রতিনিধিকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা

আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে নারায়ণগঞ্জ-৫ (শহর-বন্দর) আসনের চার প্রার্থীর প্রতিনিধিকে মোট ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বুধবার দুপুরে বন্দর এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তারিকুল ইসলাম।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তারিকুল ইসলাম বলেন, যানবাহনে অবৈধভাবে নির্বাচনী স্টিকার ও পোস্টার লাগানোর কারণে খেলাফত মজলিসের দেয়ালঘড়ি প্রতীকের প্রার্থী এ বি এম সিরাজুল মামুন, চেয়ার প্রতীকের ইসলামী ফ্রন্টের প্রার্থী সৈয়দ বাহাদুর শাহ এবং ফুটবল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী মাকসুদ হোসেনের প্রতিনিধিদের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে মোট ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া বন্দর উপজেলার কেওডালা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবৈধভাবে তোরণ নির্মাণ করায় ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আবুল কালামের প্রতিনিধিকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
তারিকুল ইসলাম জানান, প্রার্থীদের প্রতিনিধিদের গাড়ি থেকে পোস্টার এবং স্টিকার খুলে ফেলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সড়কে নির্মিত তোরণ গতকাল রাতের মধ্যেই খুলে ফেলার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।