নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে অটোরিকশাকে ধাক্কা দিয়ে খালে পড়ে যায় একটি মাইক্রোবাস
নোয়াখালীতে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় অটোরিকশা আরোহী যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদকনোয়াখালী

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার আরোহী নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম কাউসার ইসলাম (৪০)। এ সময় পথচারীসহ আরও দুজন আহত হয়েছেন।

আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই যুবক মারা যান। এর আগে আজ সকাল ৯টার দিকে উপজেলার মীরওয়ারিশপুর ইউনিয়নের আপানিয়া বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কাউসার একই ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত আবুল খায়েরের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সকাল ৯টার দিকে বেপরোয়া গতির একটি মাইক্রোবাস আপানিয়া বাজার এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা অটোরিকশাকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে ওই সময় কাউসারসহ অটোরিকশার তিন যাত্রী গুরুতর আহত হন। ধাক্কা দেওয়ার পর মাইক্রোবাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের খালে পড়ে যায়। এ ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। বেলা ১১টার দিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কাউসার ইসলামের মৃত্যু হয়।

জানতে চাইলে দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেন লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোবারক হোসেন ভূঁইয়া। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, বেপরোয়া গতিতে কুমিল্লা থেকে চৌমুহনী পৌরসভাগামী একটি মাইক্রোবাস সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অটোরিকশায় ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশার এক যাত্রী মারা যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মাইক্রোবাসটি জব্দ করে থানায় নিয়ে আসে। ঘটনার পর কৌশলে চালক পালিয়ে যান। নিহত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

