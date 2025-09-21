মোহাম্মদ আলাউদ্দিন
জেলা

দাউদকান্দিতে সড়ক দুর্ঘটনায় মাদ্রাসাছাত্র নিহত

প্রতিনিধিদাউদকান্দি, কুমিল্লা

কুমিল্লার দাউদকান্দিতে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় মোহাম্মদ আলাউদ্দিন (১৯) নামের এক মাদ্রাসাছাত্র নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সকাল ৯টার দিকে ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কের পুটিয়া গ্রামের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দাউদকান্দি হাইওয়ে থানায় মামলা করেছে তাঁর পরিবার।

নিহত আলাউদ্দিন দাউদকান্দির সিঙ্গুলা ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁর বাড়ি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার মিয়ারবাজার গ্রামে।

স্থানীয় লোকজন জানান, উল্টো পথে বাইসাইকেল চালিয়ে মাদ্রাসায় যাওয়ার সময় চট্টগ্রামগামী একটি কাভার্ড ভ্যান আলাউদ্দিনকে চাপা দেয়। পরে দাউদকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ওই হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক দিলরুবা শারমীন জানান, ছাত্রটির মাথায় গুরুতর আঘাত ছিল।

সিঙ্গুলা ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা মো. শাহের উল্লাহ বলেন, ‘আলাউদ্দিন দাউদকান্দির লক্ষ্মীপুর গ্রামের অধ্যক্ষ আবদুর রহমানের বাড়িতে লজিং থেকে পড়াশোনা করত এবং সেখান থেকে মাদ্রাসায় যাতায়াত করত। তার মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। শিক্ষকেরা ঘটনাস্থলে গিয়েছেন এবং শোক প্রকাশ করেছেন।’

দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাশেদ খান চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, পালিয়ে যাওয়া কাভার্ড ভ্যানের রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংগ্রহ করে তাৎক্ষণিক ময়নামতি হাইওয়ে থানার পুলিশকে জানানো হয়। পরে ওই কাভার্ড ভ্যান ও চালক মো. আবদুর রহিমকে (২৯) আটক করা হয়েছে। চালকের বাড়ি চট্টগ্রামের জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের হাফিজ গ্রামে। দুর্ঘটনার পর থেকে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। তবে টহল জোরদার করা হয়েছে। ওই ছাত্রের লাশ তাঁর স্বজনদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই বেলা দুইটার দিকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে এ ঘটনায় মামলা করা হয়েছে।

