চালকল মালিক সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি আবদুর রশিদ গ্রেপ্তার

বাংলাদেশ অটো মেজর অ্যান্ড হাসকিং মিল মালিক সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি ও কুষ্টিয়ার শীর্ষ চাল ব্যবসায়ী আবদুর রশিদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে কুষ্টিয়া শহর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, আবদুর রশিদের বিরুদ্ধে প্রতারণার একটি মামলা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে অন্তত ১৯টি প্রতারণার মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি ছিল।
জানতে চাইলে রাত সাড়ে আটটার দিকে কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশাররফ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘আবদুর রশিদের বিরুদ্ধে আকিজ গ্রুপের এক কর্মকর্তা শনিবার বিকেলে অর্থ আত্মসাৎ ও প্রতারণার অভিযোগে মামলা করেন। তিনি পরোয়ানাভুক্ত আসামি। অভিযান চালিয়ে তাঁকে (রশিদ) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুধবার তাঁকে আদালতে নেওয়া হবে।’
কুষ্টিয়া মডেল থানা সূত্র জানায়, আকিজ গ্রুপের সঙ্গে চাল ব্যবসায়ী আবদুর রশিদের ব্যবসায়িক লেনদেন ছিল। তিনি প্রতারণা করে প্রায় সাড়ে ৫৩ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। শনিবার বিকেলে আকিজ গ্রুপের এক কর্মকর্তা বাদী হয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় প্রতারণার অভিযোগে একটি মামলা করেন। বিকেলে কুষ্টিয়া শহরের বটতৈল এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ওসি বলেন, রাত হয়ে যাওয়ায় আবদুর রশিদকে থানাহাজতে রাখা হয়েছে। বুধবার সকালে তাঁকে আদালতে নেওয়া হবে।