রাকসু নির্বাচন : হল সংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ৪২ প্রার্থী, নারী ৩৯ জন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি হল সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় ৪২ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে ৩৯ জন নারী প্রার্থী। এর মধ্যে সম্পাদকীয় পদে ২৯ জন ও নির্বাহী সদস্য পদে ১৩ জন।
এদিকে ছাত্রীদের চারটি হলে চারটি পদে কোনো প্রার্থী দাঁড়াননি। এর মধ্যে বেগম খালেদা জিয়া হলে সহকারী বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক এবং রোকেয়া, রহমতুন্নেছা ও জুলাই-৩৬ হলে একটি করে নির্বাহী সদস্য পদ ফাঁকা রয়েছে।
গতকাল রোববার রাতে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক সেতাউর রহমান স্বাক্ষরিত চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা বিশ্লেষণ করে এ তথ্য জানা গেছে। নির্বাচন কমিশন জানায়, একক প্রার্থী হওয়ায় তাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন। ফাঁকা পদগুলো শূন্য রেখেই কার্যক্রম চলবে।
কোন হলে কতজন নির্বাচিত
চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হচ্ছেন বেগম খালেদা জিয়া হলে। এ হলে সম্পাদকীয় ছয়টি পদ ও নির্বাহী চারটি পদে একজন প্রার্থী থাকায় সবাই জয়ী হচ্ছেন। এরপর রোকেয়া হলে ৯ জন, রহমতুন্নেছা হলে ৯ জন, জুলাই-৩৬ হলে ৭ জন, তাপসী রাবেয়া হলে ৩ জন, বিজয়-২৪ হলে ৩ জন এবং মন্নুজান হলে ১ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হচ্ছেন।
বিজয়ীদের নাম
বেগম খালেদা জিয়া হলে বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক আশরাফি বুলবুল, সহকারী কমনরুম সম্পাদক তাসমী তামান্না, ক্রীড়া সম্পাদক রোকাইয়া খাতুন, সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক নাফসে মুতমাইন্না, সংস্কৃতি সম্পাদক তাহেরা আক্তার, সহকারী সংস্কৃতি সম্পাদক সায়মা জাকিয়া। নির্বাহী সদস্য হিসেবে আছেন উম্মে হাবিবা আক্তার, জান্নাতুল ফেরদাউস, সুমাইয়া, উম্মে হানী।
রোকেয়া হলে সহকারী বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক তাহমিনা উর্মি, কমনরুম সম্পাদক আয়েশা সিদ্দিকা, সহকারী কমনরুম সম্পাদক আফসানা আক্তার, ক্রীড়া সম্পাদক নাজমুন নাহার, সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক নাশরিফা তুন নাঈম ও সহকারী সংস্কৃতি সম্পাদক রুদবা জাহান। নির্বাহী সদস্য হিসেবে রিফা সানজিদা, জে এন হুমায়রা ও আসনারা খাতুন।
রহমতুন্নেছা হলে বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক রেবেকা সুলতানা, সহকারী বিতর্ক সম্পাদক সাদিয়া আফরিন, কমনরুম সম্পাদক শামসি আরা, সহকারী কমনরুম সম্পাদক খাদিজা খাতুন, ক্রীড়া সম্পাদক লাবণী খাতুন, সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক তাবাসসুম কবীর। নির্বাহী সদস্য আয়েশা তাসনীম, জান্নাতুল ফেরদৌস ও জেসমিন খাতুন।
জুলাই-৩৬ হলে সহকারী বিতর্ক সম্পাদক ফাতেমাতুজ সানিহা, সহকারী কমনরুম সম্পাদক জোবাইদা খাতুন, সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক উম্মে জাহান, সহকারী সংস্কৃতি সম্পাদক খাদিজা খাতুন। নির্বাহী সদস্য হাবিবা খাতুন, সাকিয়া জান্নাত ও জান্নাতুল আফরিন।
তাপসী রাবেয়া হলে সহকারী কমনরুম সম্পাদক শাহনাজ আরফিন, সংস্কৃতি সম্পাদক মহুয়া মল্লিক জেবা, সহকারী সংস্কৃতি সম্পাদক মুসলিমা খাতুন। বিজয়-২৪ হলে বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক নাজমুল আকতার, সহকারী কমনরুম সম্পাদক মুহাম্মদ রিদোয়ানুল ইসলাম, সহকারী সংস্কৃতি সম্পাদক শাহেদ হোসেন। মন্নুজান হলে সহকারী সংস্কৃতি সম্পাদক ফাইরোজ মোকারমা।
এ বিষয়ে রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বলেন, ‘ছাত্রদের একটি হলে তিনজন এবং ছাত্রীদের কয়েকটি হলের বিভিন্ন পদে ৩৯ জন নারী প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন। তাঁদের অগ্রিম অভিনন্দন জানাচ্ছি। চারটি ফাঁকা পদ আছে, সেগুলো ওইভাবে রেখেই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।’