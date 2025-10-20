জামালপুরে নিখোঁজের এক দিন পর ধানখেত থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলায় নিখোঁজের এক দিন পর ধানখেত থেকে এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার মালিরচর এলাকার মৌলভীপাড়া গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার হয়।
শিশুটির নাম ইয়ার হোসেন (৯)। তিনি মৌলভীপাড়া গ্রামের ইসমাইল হোসেনের ছেলে। ইসমাইল পেশায় একজন দরিদ্র রিকশাচালক। গত রোববার সন্ধ্যা থেকে শিশুটি নিখোঁজ ছিল।
পুলিশ ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বিকেলে শিশুটি বাড়ির আশপাশেই খেলছিল। হঠাৎ সন্ধ্যার পর থেকে শিশুটিকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে রাতভর শিশুটির স্বজনেরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন। কিন্তু তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। আজ দুপুরে আগে স্থানীয় লোকজন ধানখেতে শিশুটির লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর পাঠায়। পরে পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করেছেন। ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি জামালপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
শিশুটির মুখ, গলা ও পায়ে রক্তের চিহ্ন আছে বলে জানিয়েছেন বকশীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার শাকের আহমেদ। তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।