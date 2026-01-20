বিএনপি সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে নির্বাচন আটকানোর চেষ্টা করছে: স্বতন্ত্র জিএস প্রার্থী

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন স্থগিতের পেছনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নয়, বিএনপি ও ছাত্রদল দায়ী বলে মন্তব্য করেছেন স্বতন্ত্র জিএস প্রার্থী পলাশ বখতিয়ার। আজ মঙ্গলবার দুপুরে প্রশাসনিক ভবনের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন তিনি।
পলাশ বখতিয়ার বলেন, ‘এখানে (নির্বাচনে) সূক্ষ্ম একটি সমস্যা আছে, সেটা সবাই হয়তো ধরতে পারছেন। একটি রাজনৈতিক দল বিএনপি এবং তাদের অঙ্গসংগঠন ছাত্রদল তাদের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে এই নির্বাচনকে আটকানোর জন্য চেষ্টা করছে। যার কারণে আমাদের লড়াইটা আরও দীর্ঘ হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বা শিক্ষার্থীদের লড়াই করার জায়গাটা খুব ছোট।’
স্বতন্ত্র এই জিএস প্রার্থী বলেন, ‘একটি রাজনৈতিক দল যখন তার সব শক্তি ব্যবহার করে আমাদের বিরুদ্ধে ও শাকসু নির্বাচন আটকানোর জন্য কাজ করে, তখন আমাদের লড়াইটা আরও বড় শক্তির জন্য হয়ে যায়। তারা চেষ্টা করছে, যাতে চেম্বার কোর্টের শুনানিতে না ওঠে।’ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে নির্বাচন আয়োজনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভিসি যতগুলো মাধ্যমে কথা বলা যায়, সবার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, যাতে শাবিপ্রবির শিক্ষার্থীদের এই যৌক্তিক দাবি ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করা যায়।
পলাশ বখতিয়ার আরও বলেন, ‘উপাচার্য স্যার নির্বাচনের বিষয়ে খুবই আশাবাদী। তবে রিটকারীর সঙ্গে যে আইনজীবীদের দেখা গেছে, তাঁরা বিএনপিপন্থী। তাঁরা বিষয়টিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, এটি এখন আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। বিএনপি আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। সে কারণে আমাদের লড়াইটা আরও দীর্ঘ হয়েছে।’
সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী দেলোয়ার হাসান (শিশির), জিএস প্রার্থী মুজাহিদুল ইসলাম, স্বতন্ত্র জিএস প্রার্থী ফয়সাল হোসেনসহ সাধারণের ঐক্যস্বর প্যানেল ও অন্য প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে সকাল ১০টা থেকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে জড়ো হতে থাকেন প্রার্থী ও শিক্ষার্থীরা। এরপর দুপুর ১২টা থেকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন। প্রার্থীরা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে চেম্বার আদালতে আবেদন করা হয়েছে। রায় তাঁদের পক্ষে না আসা পর্যন্ত বিক্ষোভ চলবে।