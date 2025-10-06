মো. জামাল উদ্দিন
ময়মনসিংহে মেয়েকে খাবার দিয়ে ফেরার পথে ইউপি সদস্যকে পিটিয়ে হত্যা

ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলায় এক ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্যকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় মেয়ের মাদ্রাসায় খাবার দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম মো. জামাল উদ্দিন (৫০)। তিনি তারাকান্দার বানিহালা ইউনিয়নের নালচাপড়া গ্রামের বাসিন্দা। জামাল উদ্দিন ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচিত ইউপি সদস্য ছিলেন।

পুলিশ জানায়, জামাল উদ্দিনের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা জসিম উদ্দিনের পরিবারের বিরোধ চলছিল। বিগত ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এ বিরোধের সূত্রপাত। সম্প্রতি ইউপি সদস্যের মাছের খামারে বিষ দিয়ে মাছ মেরে ফেলা হয়। এ ঘটনায় জামাল উদ্দিন প্রতিপক্ষকে সন্দেহ করেন। পরে প্রতিপক্ষের পুকুরেও বিষ দেওয়া হয়, এতে ইউপি সদস্যের ওপর সন্দেহ করেন প্রতিপক্ষের লোকজন।

গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে জামাল উদ্দিন স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় মেয়েকে খাবার দিতে যান। খাবার দিয়ে ফেরার পথে বানিহালা গ্রামের দারুস সুন্নাহ কওমি মাদ্রাসার সামনে ৭-৮ জনের একটি দল তাঁর ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা তাঁকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে পালিয়ে যান। স্থানীয় বাসিন্দারা জামাল উদ্দিনকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসকেরা রাত ৯টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, মেয়েকে মাদ্রাসায় খাবার দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ইউপি সদস্যকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। নিহতের শরীরে কোপের আঘাত আছে। রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন। ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত ছিল বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

