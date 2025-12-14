নিজামী ও গোলাম আযমকে ‘সূর্যসন্তান’ বললেন শিবির নেতা, প্রতিবাদ ছাত্রদলের

পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের অনুষ্ঠানের কলেজ শাখা ছাত্রশিবিরের সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য নিয়ে হট্টগোল ও অনুষ্ঠান বর্জনের ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রশিবির নেতা তাঁর বক্তব্যে জামায়াতের প্রয়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী ও গোলাম আযমকে স্বাধীনতাযুদ্ধে এ দেশের সূর্যসন্তান এবং দেশপ্রেমিক বলায় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা হট্টগোল বাধান। পরে শিক্ষকেরা তাঁদের শান্ত করে সংক্ষিপ্তভাবে অনুষ্ঠান শেষ করেন।
আজ রোববার সকালে কলেজের শহীদ আব্দুস সাত্তার মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সকাল সাড়ে ১০টায় অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময় ছিল। এর কিছুক্ষণ পর অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।
গোলাম আযম একজন চিহ্নিত রাজাকার, মতিউর রহমান নিজামী আলবদরপ্রধান তাঁদের দেশপ্রেমিক বলায় এই বক্তব্য আমরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছি এবং এই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।মাহফুজুর রহমান, যুগ্ম–সাধারণ সম্পাদক, পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ
অনুষ্ঠানটি ছিল বুদ্ধিজীবী দিবস নিয়ে। কিন্তু ছাত্রদল নেতা তাঁর বক্তব্যের পুরোটাই জামায়াত-শিবির নিয়ে মিথ্যাচার করেছেন। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার বিচারবহির্ভূত ও নিজস্ব আদালত তৈরি করে জামায়াতের যেসব নেতাকে হত্যা করেছে, সেসব নিয়ে মিথ্যাচার করেছেন।মামুন আল হাসান, সেক্রেটারি, পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ ছাত্রশিবির
ছাত্রদলের বক্তব্যের পর কলেজ শাখা ছাত্রশিবিরের সাধারণ সম্পাদক মামুন আল হাসানকে বক্তব্য দিতে দেওয়া হয়। বক্তব্যের একপর্যায়ে তিনি বলেন, ‘আমি আলোচনার শুরুতেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে। একই সঙ্গে স্মরণ করছি মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে এ দেশের সূর্যসন্তান মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, গোলাম আযমসহ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর দেশপ্রেমিক সেই সকল মানুষদের...।’
ছাত্রশিবির নেতা এ কথা বলার পরই কলেজ শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা মিলনায়তনে হইহুল্লোড় শুরু করেন। তাঁরা জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। একপর্যায়ে বক্তব্য বর্জন করে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন। পরে শিক্ষকেরা তাঁদের শান্ত করে সংক্ষিপ্তভাবে অনুষ্ঠান শেষ করেন।
এ বিষয়ে ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মামুন আল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, অনুষ্ঠানটি ছিল বুদ্ধিজীবী দিবস নিয়ে। কিন্তু ছাত্রদল নেতা তাঁর বক্তব্যের পুরোটাই জামায়াত-শিবির নিয়ে মিথ্যাচার করেছেন। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার বিচারবহির্ভূত ও নিজস্ব আদালত তৈরি করে জামায়াতের যেসব নেতাকে হত্যা করেছে, সেসব নিয়ে মিথ্যাচার করেছেন। মৃত মানুষদের নিয়ে বিষোদ্গার করেছেন। তাঁরা পূর্বকল্পিতভাবেই অনুষ্ঠানটি পণ্ড করার চেষ্টায় ছিলেন। ছাত্রশিবির এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।
কলেজ শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘ছাত্রশিবির নেতা বক্তব্যের শুরুতেই গোলাম আযম ও মতিউর রহমান নিজামীকে দেশপ্রেমিক বলেছেন। গোলাম আযম একজন চিহ্নিত রাজাকার, মতিউর রহমান নিজামী আলবদরপ্রধান তাঁদের দেশপ্রেমিক বলায় এই বক্তব্য আমরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছি এবং এই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা অবিলম্বে ছাত্রশিবিরকে এই বক্তব্য প্রত্যাহার করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইবার আহ্বান জানাচ্ছি।’
ছাত্রদল নেতা মাহফুজুর আরও বলেন, ‘এবার বিজয়ের মাস শুরু হয়েছে পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান দিয়ে। এটা বাঙালি জাতির জন্য অত্যন্ত লজ্জার। আগামী দিনে ইসলামী ছাত্রশিবির আবারও এমন বক্তব্য ও স্লোগান দিলে আমরা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তাঁদের দাঁতভাঙা জবাব দেব।’