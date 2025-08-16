কোম্পানীগঞ্জে সাদাপাথর লুটের ঘটনায় ৫ জন গ্রেপ্তার

কোম্পানীগঞ্জে সাদাপাথর লুটের ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় সাদাপাথর লুটের ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার ভোরে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন কালাইরাগ গ্রামের মোহাম্মদ কামাল মিয়া ওরফে পিচ্চি কামাল (৪৫), আবু সাঈদ (২১), নাজিরেরগাঁও গ্রামের আবুল কালাম (৩২), লাছুখাল গ্রামের ইমান আলী (২৮) ও জাহাঙ্গীর আলম (৩৫)। পুলিশ জানায়, তিনজনকে নিজ বাড়ি থেকে এবং দুজনকে ট্রাকযোগে পাথর বহন করার সময় আটক করা হয়। এ সময় ট্রাকবোঝাই পাথরও জব্দ করা হয়েছে।

ওই পাঁচজনের বিরুদ্ধে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর মামলায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ওই মামলায় অজ্ঞাতনামা ১ হাজার থেকে ১ হাজার ৫০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার ভোরে পাথর লুটের পুরোনো মামলায় পূর্ব ইসলামপুর ২ নম্বর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলমগীর আলমকে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) গ্রেপ্তার করে। তিনি জেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির স্থানীয় সরকারবিষয়ক সম্পাদক।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উজায়ের আল মাহমুদ আদনান বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা সরাসরি পাথর লুটপাটে জড়িত ছিলেন। তাঁদের নেতৃত্বে ধলাই নদের পূর্বপাড়ের কালাইরাগ ও কলাবাড়ি এলাকায় নৌকাযোগে পাথর লুটের ঘটনা ঘটে।

