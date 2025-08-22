কর্ণফুলী টানেল সড়কে যুবকের ঝুঁকিপূর্ণ ‘বাইক স্ট্যান্ট’, ভিডিও ভাইরাল

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত কর্ণফুলী টানেলের আনোয়ারা প্রান্তে সড়কে এক যুবকের ঝুঁকিপূর্ণ ‘বাইক স্ট্যান্টের’ ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে এক মিনিট সাত সেকেন্ডের ওই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে।
ভিডিওতে দেখা যায়, এক যুবক মোটরসাইকেল চালিয়ে নানা কসরত করছেন। গতি, ভারসাম্য ও কৌশলের সমন্বয়ে একাধিক স্ট্যান্ট প্রদর্শন করেন তিনি। একপর্যায়ে চলন্ত মোটরসাইকেলের ওপর দাঁড়িয়েও স্ট্যান্ট করতে দেখা যায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত কয়েকজনকে দেখা যায়, ভিডিও ধারণ করতে। ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর সমালোচনা করছেন অনেকে। এটিকে ঝুঁকিপূর্ণ ও অনাকাঙ্ক্ষিত বলে মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ। তাঁরা বলছেন, এতে বড় দুর্ঘটনা ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, বিকেল পাঁচটার দিকে টানেল সড়ক দিয়ে কোরীয় রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলের (কেইপিজেড) শ্রমিকবাহী বাস চলাচল করছিল। ওই সময় যুবকটি স্ট্যান্ট করেন। জানা গেছে, ওই যুবক ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে চট্টগ্রামে বেড়াতে এসে এ কসরত করেন। তাঁর নাম ইলিয়াস।
একটি ভিডিওতে ইলিয়াস বলেন, বন্ধুদের সঙ্গে চট্টগ্রামে ঘুরতে এসে বাইক নিয়ে টানেল সড়কে এসে বাইক স্ট্যান্ট করেন। দেশের বিভিন্ন জায়গায় বাইক স্ট্যান্ট করা হলেও টানেল সড়কে এটি প্রথম।
আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’