চাঁপাইনবাবগঞ্জের সীমান্তে নারীসহ ৫ জনকে ঠেলে পাঠিয়েছে বিএসএফ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার বিভীষণ সীমান্ত দিয়ে পাঁচজনকে ঠেলে পাঠিয়েছে (পুশ ইন) ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ রোববার সকালে ঠেলে পাঠানোর পর সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁদের আটক করেছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) বিভীষণ সীমান্ত ফাঁড়ির সদস্যরা।
আজ দুপুরে পাঁচজনকে আটকের তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিজিবির ১৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম।
আটক ব্যক্তিরা হলেন নড়াইলের কালিয়া উপজেলার জামিলডারা গ্রামের কামরুল লস্কর (৪৬), তাঁর স্ত্রী লিপি লস্কর (৪০), ছেলে সাদ্দাম লস্কর (২২), মেয়ে ফিরোজা (১৬) এবং বাগেরহাটের মোল্লারহাট উপজেলার কাটাদর গ্রামের হায়দার সরদার (২৩)।
বিজিবি অধিনায়ক বলেন, আটক ব্যক্তিরা সবাই বাংলাদেশি নাগরিক। তাঁদের পরিচয়পত্র যাচাই-বাছাই করে এ তথ্য নিশ্চিত হয়েছে বিজিবি। ভারতে তাঁরা বিভিন্ন মেয়াদে কারাভোগ করেছেন। আটকের পর তাঁদের গোমস্তাপুর থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
গোমস্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল বারিক বলেন, আটক ব্যক্তিদের তাঁদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।