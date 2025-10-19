আসামিদের গ্রেপ্তারসহ তিন দফা দাবিতে এনসিপির মানববন্ধন

ঢাকার সাভারে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) এক ছাত্রীকে (২৫) ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলার আসামিদের গ্রেপ্তারসহ তিন দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে ঢাকা জেলা জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
দাবিগুলো হলো আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অপরাধীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারসহ কঠোর শাস্তি নিশ্চিত, সাভারের কমলাপুর-বিরুলিয়া ও আশপাশের ঝুঁকিপূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকায় পর্যাপ্ত লাইটিং, সিসিটিভি ক্যামেরা ও নিয়মিত পুলিশ টহলের ব্যবস্থা নিশ্চিত এবং সাভার এলাকায় খুন-গুম-ধর্ষণের মতো ঘটনা মোকাবিলার জন্য (স্পেশাল) সেল বা টাস্কফোর্স গঠন করা।
আজ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে সাভার মডেল থানার মূল ফটকের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে এনসিপি। এর আগে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সাভার সার্কেল) মো. আসাদুজ্জামানের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এনসিপির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মেহরাব সিফাত, কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আসাদুল ইসলাম মুকুল, সাভার উপজেলা সমন্বয় কমিটির সদস্য তামিম আজহার, সাভার উপজেলা কমিটির সদস্য মো. আমানুল্লাহ শিব্বির প্রমুখ।
মানববন্ধনে আসাদুল ইসলাম বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যদি ধর্ষণকারীদের আইনের আওতায় আনতে ব্যর্থ হয়, তবে আমজনতাকে সঙ্গে নিয়ে আমরাই তাঁদের প্রতিহত করব। ধর্ষণকারীর কোনো দল নেই, ধর্ম নেই, মত নেই। তাঁর একটাই পরিচয়—ধর্ষণকারী। তাঁর কঠোর শাস্তি হতে হবে। একই সঙ্গে যিনি ভুক্তভোগী, তাঁর সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।’
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের অবস্থান কর্মসূচি
সাভারে বিইউপি শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের প্রতিবাদ এবং জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও দ্রুত বিচারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। আজ রোববার বিকেল পাঁচটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।
কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩ নম্বর ছাত্রী হল শাখা ছাত্রদলের সভাপতি তানজিলা হোসাইন বৈশাখী বলেন, ‘আমরা নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে এসেছি। বাংলাদেশে এখন কোথাও কোনো নারী নিরাপদ নয়। বিচারব্যবস্থার এমন করুণ পতন হয়েছে যে ধর্ষকেরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি আমাদের সম্মিলিত ব্যর্থতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।’
বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহিরউদ্দিন বাবর বলেন, ‘গত ১৭ বছর ফ্যাসিস্ট রেজিম এই দেশে একটা বিচারহীনতার সংস্কৃতি তৈরি করেছিল। নারীদের ওপর নির্মম নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল। এই সমস্ত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার না হওয়ায় এ ধরনের ঘটনা বারবার ঘটছে। অবিলম্বে সাভারের শিক্ষার্থী ধর্ষণের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।’