মাগুরায় এক ঘণ্টার ব্যবধানে ভূমি ও রেজিস্ট্রি অফিসে আগুন

মাগুরায় এক ঘণ্টার ব্যবধানে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও জেলা সাবরেজিস্ট্রি কার্যালয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার রাত ৩টা ৪০ মিনিটের দিকে ভূমি অফিসে এবং এক ঘণ্টা পর রেজিস্ট্রি অফিসে আগুন লাগে।
আগুনে ভূমি অফিসের একটি কক্ষের কম্পিউটার, আসবাব ও নথিপত্র পুড়ে গেছে। অন্যদিকে রেজিস্ট্রি অফিসের একজন দলিল লেখক ও স্টাম্প ভেন্ডরের দোকান পুড়ে গেছে।
মাগুরা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রুহুল আমীন বলেন, ‘আমরা রাত ৪টার দিকে সদর উপজেলা ভূমি অফিস থেকে আগুনের খবর পাই। সেখানে একটি কক্ষে আগুন লেগেছিল। সেটা নিয়ন্ত্রণে আনার পরপরই রেজিস্ট্রি অফিসে আগুনের খবর পাই। সেখানে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে কর্মীরা। তাৎক্ষণিকভাবে আগুনের কারণ জানা যায়নি। কেউ আগুন দিয়েছে কি না, সে বিষয়েও তাৎক্ষণিক কোনো আলামত জব্দ হয়নি।’
মাগুরা জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ও সদর ভূমি অফিস শহরের মধ্যে মাত্র আধা কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সরেজমিনে দেখা গেছে, ভূমি অফিসের একটি কক্ষের প্রায় সবকিছু ভস্মীভূত হয়েছে। অন্যদিকে রেজিস্ট্রি অফিসের দুটি দোকান পুড়ে গেছে।
মাগুরা জেলা সাবরেজিস্ট্রি অফিসের নিরাপত্তা প্রহরী মো. ওহিদুর রহমানসহ কার্যালয়ের দুই কর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ওই কার্যালয়ে একজন দলিল লেখক এবং এক স্ট্যাম্প ভেন্ডরসহ চার জায়গায় আগুন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানে বোতলভর্তি পেট্রলসহ কয়েকটি খালি বোতল পাওয়া গেছে।
খবর পেয়ে শনিবার বেলা ১১টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ সাংবাদিকদের বলেন, ভূমি অফিসের একটি কক্ষের কম্পিউটার, সিপিইউসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নথিগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলেও এগুলো জমির মালিকানা বিষয়ক নথি না। এগুলো পুনরুদ্ধার করা যাবে। পুরো বিষয়টা নিরাপত্তা বাহিনী ক্ষতিয়ে দেখছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
পুলিশ সুপার মো. হাবিবুর রহমান বলেন, ‘আমরা ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছি। তদন্তের পরে জানা যাবে ঘটনার মূল কারণ। এটা কি নাশকতা নাকি অন্য কোনো কারণে অগ্নিকাণ্ড, সেটা তদন্ত শেষে বলা সম্ভব হবে।’