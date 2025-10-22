এবার ফরিদপুর মহানগর যুবদলের সভাপতি ও সম্পাদককে নোটিশ

ফরিদপুর-৩ (সদর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও হা-মীম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে আজাদের গাড়িবহরে হামলার ঘটনায় জেলা যুবদলের পর এবার ফরিদপুর মহানগর যুবদলের নেতৃত্বকে নোটিশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় যুবদল।
গতকাল মঙ্গলবার রাতে যুবদলের কেন্দ্রীয় সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়ার স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে মহানগর যুবদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এম এম ইউসুফ ও সাধারণ সম্পাদক আলী রেজোয়ান বিশ্বাসকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়।
এতে বলা হয়, ‘আপনারা যথাক্রমে ফরিদপুর মহানগর যুবদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্বে থেকেও মহানগর যুবদলের কার্যক্রম পরিচালনায় শৈথিল্য প্রদর্শন করেছেন, যার ফলে সংগঠনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে—এ মর্মে যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়েছে।’ এতে আরও উল্লেখ করা হয়, ‘সংগঠনের শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী কর্মকাণ্ডের জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে কেন সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, তা আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেন্দ্রীয় যুবদল সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়নের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।’
গত রোববার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ফরিদপুর সদরের পরমানন্দপুর বাজার এলাকায় গণসংযোগে গেলে এ কে আজাদের গাড়িবহরে হামলা হয়। ওই সময় যুবদলের নেতৃত্বে একটি মিছিল থেকে বহরের দুটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনার পর গত সোমবার জেলা যুবদলের সভাপতি রাজীব হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেনকে নোটিশ দেয় কেন্দ্রীয় যুবদল।
জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, শোকজ চিঠির নির্দেশ মেনে গতকাল তিনি ও সভাপতি রাজীব যুবদলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গিয়ে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অবস্থান জানিয়েছেন।
ফরিদপুর মহানগর যুবদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এম এম ইউসুফ গতকাল রাতে প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমাদের দুজনের নামে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে কি না, তা আমি জানি না। তবে কেন্দ্রীয় কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন, আগামীকাল (আজ বুধবার) বিকেল চারটার মধ্যে ঢাকায় যুবদলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গিয়ে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমরা সেই প্রস্তুতি নিচ্ছি।’
রোববারের হামলার ঘটনায় এ কে আজাদ কেন্দ্রীয় মহিলা দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ফরিদপুর-৩ আসনের বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী নায়াব ইউসুফকে দায়ী করে বলেছিলেন, ‘তাঁর নির্দেশেই যুবদলের কর্মীরা আমার গাড়িবহরে হামলা চালিয়েছেন।’
তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করে গতকাল দুপুরে ফরিদপুর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে নায়াব ইউসুফ বলেন, তিনি দলের কাউকে কোনো নির্দেশ দেননি। যুবদলের কেউ এ ঘটনায় জড়িতও নন।