পিআর পদ্ধতিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ থাকে না: এমরান সালেহ

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ (প্রিন্স) বলেছেন, ‘জনগণ পিআর পদ্ধতি বোঝে না। পিআর পদ্ধতিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ থাকে না। সেখানে জনগণের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে দলীয় কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠা হবে। তাই জনগণ পিআর নয়, সনাতন পদ্ধতিতে প্রার্থী, মার্কা, দল দেখে কাগজের ব্যালটে সিল দিয়ে ভোট দিতে চায়।’
আজ রোববার দুপুরে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার ধারা উচ্চবিদ্যালয় মিলনায়তনে ধারা ইউনিয়নের আলেম ও ইমামদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এমরান সালেহ এসব কথা বলেন।
সৈয়দ এমরান সালেহ বলেন, ‘কয়েকটি দল ইসলামের নামে কোটা রাজনীতি করতে চায়। বিএনপি ও বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ এটা হতে দেবে না। আমরা বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করি। অবশ্যই অন্য ধর্মের মানুষের সাংবিধানিক অধিকার আমরা নিশ্চিত করেছি ও করব। রাজনীতি দিয়ে যারা ইসলামকে বিভক্ত করতে চায়, তাদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে। যারা বলে তাদের দলের সদস্য হলে বা তাদের প্রার্থীকে ভোট দিলে জান্নাতের টিকিট পাওয়া যাবে, তারা ইসলামের বন্ধু হতে পারে না।’
বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘ধর্মভিত্তিক একটি রাজনৈতিক দল বিএনপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে। ক্ষমতার জন্য তারা ভারসাম্যহীন অপপ্রচার করছে। এরা এত দিন পরগাছার মতো রাজনীতি করেছে। আগাগোড়া বিএনপির ছত্রচ্ছায়ায় রাজনীতি করে এখন এরা বিএনপির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে। জামায়াত ৫ আগস্টের পর রহস্যজনক কারণে একের পর এক জাতীয় স্বার্থবিরোধী অবস্থান নিয়ে বিএনপির বিরুদ্ধে আওয়ামী স্টাইলে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে।’
বিএনপি জনগণের রায়ে রাষ্ট্রক্ষমতা পেলে কোরআন-সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন হবে না উল্লেখ করে এমরান সালেহ বলেন, ‘বিএনপি ইসলামি মূল্যবোধ ও ইসলামি রীতিনীতি, সংস্কৃতিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। অন্য ধর্মকর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত ও মূল্যবোধকেও বিএনপি সম্মান করে। তাদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করে। বিএনপি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে না।’ তিনি আরও বলেন, ‘যে দলের প্রধান সংবিধানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আওয়ামী লীগ ক্ষমতার জোরে তা বাতিল করে দিলেও বিএনপি আবার তা পুনঃস্থাপন করতে প্রস্তাব দিয়েছে। সেই দল কখনো ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে পারে না।’
হালুয়াঘাট উপজেলার মাঝিয়াইল মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা নূর হোসাইনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আসলাম মিয়া, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরফান আলী, যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান, জেলা ওলামা দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আকবর আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।