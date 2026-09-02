‘অশালীন’ ভিডিও ভাইরালের পর প্রাথমিকের দুই শিক্ষক বরখাস্ত

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও এক সহকারী শিক্ষিকাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুজনের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর গত রোববার তাঁদের বরখাস্ত করা হয়।
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) ইশরাত নাসিমা হাবীব স্বাক্ষরিত দুটি পৃথক আদেশে তাঁদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আদেশে উল্লেখ করা হয়, অভিযুক্তদের নৈতিকতা স্খলন এবং অশালীন ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ায় প্রাথমিক শিক্ষার ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। এই ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৩৯ (১) ধারা অনুযায়ী তাঁদের সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। বরখাস্ত থাকাকালে বিধি মোতাবেক দুজন খোরপোশ ভাতা প্রাপ্য হবেন।
এর আগে গত ২৫ আগস্ট দুজনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা হয়েছে। দুই শিক্ষককে সামরিক বরখাস্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ইশরাত নাসিমা হাবীব।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটি গত বছরের ডিসেম্বরের। বিদ্যালয় চলাকালে বিদ্যালয়ের অফিসকক্ষেই ছিলেন ওই দুই শিক্ষক। এ সময় ভিডিওটি ধারণ করা হয়েছে।