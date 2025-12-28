ইসলাম, হিন্দু ও খ্রিষ্ট—তিনটি ধর্মের অন্তত পাঁচজনকে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন নেত্রকোনা-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কায়সার কামাল (ডান থেকে দ্বিতীয়)। রোববার বেলা আড়াইটার দিকে তিনি নেত্রকোনা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে
ইসলাম, হিন্দু ও খ্রিষ্ট—তিনটি ধর্মের অন্তত পাঁচজনকে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন নেত্রকোনা-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কায়সার কামাল (ডান থেকে দ্বিতীয়)। রোববার বেলা আড়াইটার দিকে তিনি নেত্রকোনা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে
জেলা

‘ঐক্যের বার্তা দিতে’ তিন ধর্মের পাঁচজনকে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা কায়সার কামালের

প্রতিনিধিনেত্রকোনা

ইসলাম, হিন্দু ও খ্রিষ্ট—তিনটি ধর্মের অন্তত পাঁচজনকে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন নেত্রকোনা-১ (কলমাকান্দা-দুর্গাপুর) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কায়সার কামাল। আজ রোববার বেলা আড়াইটার দিকে তিনি নেত্রকোনা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. সাইফুর রহমানের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

কায়সার কামালের নির্বাচনী আসনে মুসলমান, হিন্দু ছাড়াও গারো, হাজং, বানাইসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বসবাস। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, বৈচিত্র্য ও ঐক্যের বার্তা দিতে কায়সার কামাল এ উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বিএনপির নেতারা।
কায়সার কামাল সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ও কেন্দ্রীয় বিএনপির আইনবিষয়ক সম্পাদক।

স্থানীয় বাসিন্দা, দলীয় ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, স্বাধীনতার পর থেকে আসনটিতে আটবার আওয়ামী লীগ, দুইবার বিএনপি ও একবার জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হন। তবে বরাবরই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিল বিএনপি। এবার আওয়ামী লীগ মাঠে না থাকায় বিএনপি অনেকটাই সুবিধাজনক অবস্থানে। এ আসনে কায়সার কামাল এর আগে ২০০৮ ও ২০১৮ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তবে জিততে পারেননি।

আজ দুপুরে কায়সার কামাল দুর্গাপুরের বুরুঙ্গা গ্রামের মসজিদের ইমাম মো. শহীদুল্লাহ, দুর্গাপুর ট্রাইবাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গিলবার্ট টিচাম, দুর্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক প্রভাত চন্দ্র সাহা, কলমাকান্দা উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম এ খায়ের ও দুর্গাপুর উপজেলার বিএনপির সাবেক সভাপতি ইমাম হাসান আবু চানকে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মনোনয়নপত্র জমার পর সাংবাদিকদের কায়সার কামাল বলেন, ‘আমার নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পাঁচজনকে নিয়ে নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি। আমরা সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে নতুন কলমাকান্দা-দুর্গাপুর গড়তে চাই। যেখানে সবাই যাঁর যাঁর প্রাপ্য সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার পাবেন। সবার অংশগ্রহণে একটা অবাধ–সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, এটা আমার বিশ্বাস। প্রশাসনের কাছে আশা করি, সব প্রার্থীকেই যেন সমান সুযোগ দিয়ে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা হয়। কারও মনে যেন কোনো ভয়ভীতি না থাকে, ভোটাররা যেন উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে পারেন।’

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. সাইফুর রহমান জানান, আজ বেলা দুইটা পর্যন্ত অন্তত ২৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের মধ্যে নেত্রকোনা-১ আসন থেকে চারজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। আগামীকাল পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। বাছাই চলবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত।

আরও পড়ুন