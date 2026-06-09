প্রধানমন্ত্রীর কন্যাকে নিয়ে ‘আপত্তিকর’ পোস্টের অভিযোগে বাগেরহাটে তরুণকে গ্রেপ্তার

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মেয়ে জাইমা রহমানের ছবি দিয়ে ‘আপত্তিকর’ পোস্ট করার অভিযোগে বাগেরহাটে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেলে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে গত সোমবার রাতে বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলার বাঁধাল এলাকা থেকে শেখ রসুল ওরফে রফিকুল (২৪) নামের ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রসুল ওই উপজেলার গোপালপুর গ্রামের জাহিদ শেখের ছেলে। কচুয়া থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে করা একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ দুপুরে শেখ রসুলকে আদালতে তোলে পুলিশ।
বাগেরহাট আদালত পুলিশের পরিদর্শক মো. মুজিবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, আসামিকে বাগেরহাট আমলি আদালত-৯–এর বিচারক জেবুন্নেছার আদালতে তোলা হয়। প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
কচুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম সকালে বলেন, ঢাকার মিরপুরে রামিসা হত্যাকাণ্ডের দুই দিন পর শেখ রসুল ওরফে রফিকুল তাঁর ফেসবুক আইডি থেকে জাইমা রহমানের একটি ছবি আপত্তিকর শিরোনামসহ পোস্ট করেন। অপর একটি ফেসবুক আইডি থেকে পাওয়া ওই পোস্ট ডাউনলোড করে নিজের আইডিতে প্রচার করে ছিলেন রফিকুল।
এ ঘটনায় কচুয়া থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে আবদুস সালাম নামের এক ব্যক্তি মামলা করেন। এ মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।