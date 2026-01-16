তারেক রহমানের সিলেট সফর নিয়ে প্রস্তুতি সভা, লাখো মানুষের সমাগম ঘটাতে চায় বিএনপি

দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ২২ জানুয়ারি সিলেটে আগমন উপলক্ষে প্রস্তুতি শুরু করেছে বিএনপি। ওই দিন দলের প্রথম নির্বাচনী সভায় লাখো মানুষের সমাগম ঘটাতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা প্রস্তুতি বৈঠকসহ নানা তৎপরতা শুরু করেছেন।
এ সম্পর্কে সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, ‘দেশে ফেরার পর বিএনপির চেয়ারম্যানের ঢাকার বাইরে এটাই প্রথম সফর। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সিলেটেই বিএনপির প্রথম নির্বাচনী প্রচারকেন্দ্রিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ কারণে অন্তত তিন লাখ মানুষের সমাগম ঘটাতে স্থানীয়ভাবে কাজ করছে বিএনপি।’
বিএনপির নেতা-কর্মীরা জানান, ২২ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু হবে। এর আগের রাতে তারেক রহমান আকাশপথে সিলেটে পৌঁছাবেন। পরদিন সকালে হজরত শাহজালাল (রহ.) ও হজরত শাহপরান (রহ.)-এর মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে তিনি নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন। পরে বেলা ১১টায় নগরের চৌহাট্টা এলাকায় আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন তারেক রহমান।
সূত্র জানায়, আলিয়া মাদ্রাসা মাঠের এই নির্বাচনী জনসভায় সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার বিএনপি প্রার্থীদের পাশাপাশি বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা অংশ নেবেন। জনসভা শেষে তারেক রহমান সড়কপথে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেবেন। পথে তিনি মৌলভীবাজারের শেরপুর ও হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে আরও দুটি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন। এসব সভায় সংশ্লিষ্ট জেলার সংসদ সদস্য প্রার্থীদের তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেবেন।
বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের তিনজন নেতা জানান, জনসভাগুলোয় দলীয় নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করতে পাড়া-মহল্লাভিত্তিক প্রচারণা আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সমাবেশস্থলের আশপাশের এলাকা ও সিলেট নগরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোয় ব্যাপক সমাগম ঘটিয়ে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শনের পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়া তারেক রহমান যেসব সড়ক ও মহাসড়ক দিয়ে যাবেন, সেগুলোর দুই পাশেও বিপুল মানুষের উপস্থিতির মাধ্যমে তাঁকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এককথায়, ওই দিন সিলেটে প্রথম নির্বাচনী প্রচারাভিযান ঘিরে বড় ধরনের শোডাউন করতে চায় বিএনপি।
এদিকে আলিয়া মাদ্রাসা মাঠের জনসভা সফল করতে বিএনপি ও ছাত্রদল পৃথকভাবে প্রস্তুতি বৈঠক করেছে। এসব বৈঠকে জনসভায় সর্বোচ্চ লোকসমাগম নিশ্চিত করার পাশাপাশি আয়োজন সফল করতে দলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও দায়িত্বশীল থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়।
গত বুধবার রাতে সিলেট জেলা বিএনপির উদ্যোগে নগরের মেন্দিবাগ এলাকায় এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী।
সিলেট জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এমরান আহমদ চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ওই প্রস্তুতি সভায় বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আরিফুল হক চৌধুরী, তাহসিনা রুশদীর লুনা, এম এ মালিক, এনামুল হক চৌধুরী এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ্ সিদ্দিকী বক্তব্য দেন।
সভায় আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, ‘বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সিলেট সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ফ্যাসিবাদী শাসনের সময় ভয়ভীতি উপেক্ষা করেই আমরা সফল গণসমাবেশ করেছি। সিলেটের মাটি সব সময় গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এবারও ঐক্য ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে তারেক রহমানের সফর ও নির্বাচনী জনসমাবেশ সফল করতে হবে।’
এদিকে তারেক রহমানের সিলেট সফর সফল করতে সিলেট জেলা ও মহানগর ছাত্রদলও পৃথকভাবে আরেকটি প্রস্তুতি সভা করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় নগরের তোপখানা এলাকায় আয়োজিত ওই সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সিলেট-১ (নগর ও সদর) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী খন্দকার আবদুল মুক্তাদীর।