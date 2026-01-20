সুনামগঞ্জে দলের জেলা আমিরের মনোনয়ন প্রত্যাহার ঠেকাতে নির্বাচনী এলাকার নেতা-কর্মীরা তাঁকে অবরুদ্ধ করেন। একপর্যায়ে দলটির জেলা কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। আজ মঙ্গলবার বেলা তিনটার দিকে।
সুনামগঞ্জে দলের জেলা আমিরের মনোনয়ন প্রত্যাহার ঠেকাতে নির্বাচনী এলাকার নেতা-কর্মীরা তাঁকে অবরুদ্ধ করেন। একপর্যায়ে দলটির জেলা কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। আজ মঙ্গলবার বেলা তিনটার দিকে।
জেলা

সুনামগঞ্জ-১ আসন

মনোনয়ন প্রত্যাহার ঠেকাতে দলীয় প্রার্থীকে ভেতরে রেখে জামায়াত কার্যালয়ে তালা

নিজস্ব প্রতিবেদকসুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জ-১ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছিলেন দলটির জেলা আমির মাওলানা তোফায়েল আহমদ। তবে আসনটি ১০ দলীয় নির্বাচনী জোটের শরিক বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টিকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় জামায়াতের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

মনোনয়ন প্রত্যাহার ঠেকাতে জেলা শহরে জামায়াতের দলীয় কার্যালয়ে তোফায়েল আহমদকে তালাবদ্ধ করে রাখেন দলটির কর্মী-সমর্থকেরা। আজ মঙ্গলবার বেলা তিনটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। একই সময়ে সেখানে জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। বিকেল পাঁচটায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তাঁরা সেখানে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

জামায়াতের নেতা-কর্মী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সুনামগঞ্জ-১ আসনের অন্তর্ভুক্ত ধর্মপাশা, তাহিরপুর, জামালগঞ্জ ও মধ্যনগর উপজেলায় দীর্ঘদিন ধরে তোফায়েল আহমদের পক্ষে মাঠে কাজ করে আসছিলেন জামায়াতের এ নেতা-কর্মীরা। হঠাৎ তাঁর মনোনয়ন প্রত্যাহারের সম্ভাবনার খবরে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

এ পরিস্থিতিতে তাহিরপুর উপজেলা থেকে আসা কয়েকজন নেতা-কর্মী আজ দুপুরে জেলা শহরে জামায়াতের দলীয় কার্যালয়ে অবস্থান নেন। একপর্যায়ে বেলা তিনটার দিকে তাঁরা মাওলানা তোফায়েল আহমদকে কার্যালয়ের ভেতরে রেখে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেন। এ সময় জেলা পর্যায়ের নেতারা পরিস্থিতি শান্ত করতে কর্মী-সমর্থকদের বোঝানোর চেষ্টা করেন।

বিক্ষুব্ধ কর্মীরা বলেন, দেড় বছর ধরে তাঁরা তোফায়েল আহমদকে প্রার্থী ধরে প্রচারণা চালিয়ে আসছেন। নির্বাচনের মুখে এসে হঠাৎ আসনটি অন্য দলকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁরা মেনে নিতে পারছেন না।

এ বিষয়ে জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মোমতাজুল হাসান আবেদ বলেন, আগে আসনটি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে ছেড়ে দেওয়ার আলোচনা চলছিল। কিন্তু ওই দল জোট থেকে সরে যাওয়ায় জেলা আমিরের নির্বাচন করার বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত ছিল। আজ সকালে জানানো হয়েছে জোটগত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আসনটি নেজামে ইসলাম পার্টিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দলীয় সিদ্ধান্ত মানতে হবে, তবে কর্মীদের আবেগের প্রতিও শ্রদ্ধা রয়েছে।

এ আসনে অন্য প্রার্থীদের মধ্যে আছেন বিএনপির কামরুজ্জামান কামরুল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মুখলেছুর রহমান।

উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন আজ। তফসিল অনুযায়ী, আগামীকাল বুধবার চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ এবং প্রতীক বরাদ্দ দেবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

