সড়ক দুর্ঘটনা
জেলা

সিলেটে বাস ও প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে বাবা-মেয়ে নিহত

প্রতিনিধি সিলেট

সিলেটে বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাইভেট কারের চালক ও তাঁর মেয়ে নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার সকাল ৯টার দিকে ঢাকা–সিলেট মহাসড়কের ওসমানীনগরের দয়ামীর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজন হলেন সিলেটের ওসমানীনগরের মজিদপুর এলাকার হারুন মিয়া (৩৫) ও তাঁর মেয়ে আনিছা বেগম (১০)।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকালে ঢাকা–সিলেট মহাসড়কের দয়ামীর এলাকায় সিলেটগামী প্রাইভেট কারের সঙ্গে হবিগঞ্জগামী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় প্রাইভেট কারটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই প্রাইভেট কারের চালক হারুন মিয়া নিহত হন। প্রাইভেট কারে থাকা আরও চার যাত্রী আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক শিশু আনিছা বেগমকে মৃত ঘোষণা করেন।

সিলেটের শেরপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রশিদ সরকার সড়ক দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যুর খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ঘটনাস্থল থেকে দুটি গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে।

