খুলনায় অস্ত্র তৈরির ‘কারখানার’ সন্ধান, আটক ৪

খুলনা নগরের জোড়াগেট এলাকায় অভিযান চালিয়ে অবৈধ অস্ত্র তৈরির একটি কারখানার সন্ধান পাওয়ার দাবি করেছে পুলিশ। এ সময় চারজনকে আটক করা হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় খুলনা মহানগর পুলিশের (কেএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) এ অভিযান পরিচালনা করে।
পুলিশের দাবি, অভিযানে অস্ত্র তৈরির ছাঁচ, সিসা, ট্রিগার, ট্রিগার গার্ডসহ প্রায় ৩০–৩৫টি অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে।
এই ঘটনায় আটক ব্যক্তিরা হলেন নজরুল ইসলাম, কর্মচারী শহিদুল, পিকলু ও আকবর আলী। তাঁদের মধ্যে নজরুল দোহা আয়রন ফাউন্ডার নামের একটি কারখানার মালিক, বাকিরা অস্ত্র তৈরির কারিগর বলে জানিয়েছে পুলিশ।
কেএমপির উপপুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ) মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, ডিবির কাছে তথ্য ছিল যে জোড়াগেট এলাকায় অস্ত্র তৈরির একটি কারখানা রয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা যন্ত্রাংশগুলো অ্যাসেম্বল করলে ৩০টির মতো অস্ত্র তৈরি করা সম্ভব। এগুলোর মধ্যে ওয়ান শুটার গান ও পিস্তলের যন্ত্রাংশ রয়েছে। এসব যন্ত্রাংশের ফিনিশিংয়ের জন্য তাঁদের আলাদা আরেকটি সেক্টর রয়েছে। সেখানে ফিনিশিং শেষে পূর্ণাঙ্গ ওয়ান শুটার গান ও পিস্তল তৈরি করা হতো।
নির্বাচনের সময়কে সামনে রেখে এসব অস্ত্র তৈরি করা হচ্ছিল কি না—এমন প্রশ্নে তাজুল ইসলাম বলেন, এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে এসব অস্ত্র সন্ত্রাসীদের কাছে যাওয়ার তথ্য ছিল। সাধারণত জলদস্যু ও সন্ত্রাসীরা এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে থাকে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এখনো শেষ হয়নি। পুরো নেটওয়ার্ক সম্পর্কে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়। আটক চারজনের মধ্যে তিনজন কারিগর, যাঁরা অস্ত্র তৈরিতে পারদর্শী। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।