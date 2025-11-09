খাগড়াছড়ির কারাগার থেকে দুই আসামির পলায়ন, আটক একজন

খাগড়াছড়ি কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে দুই আসামির পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ বিকেল আনুমানিক ৫টা ১৫ মিনিটের দিকে কারাগারের দক্ষিণ পাশের দেয়াল টপকে পালিয়ে যান দুই হাজতি। তাঁদের একজন হলেন শফিকুল ইসলাম (২৪), অন্যজন রাজীব হোসেন (২০)। শফিকুল খাগড়াছড়ি সদরের ইসলামপুর এলাকার মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে। আর রাজীব রামগড় উপজেলার নাকাপা সিলেটিপাড়ার বাসিন্দা। বাবা মৃত বাচ্চু মিয়া।
এর মধ্যে রাজীব হোসেন এরশাদকে পালিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় খাগড়াছড়ি টিঅ্যান্ডটি গেটের সামনে থেকে আটক করা হয়। তবে শফিকুল ইসলাম এখনো পলাতক।
খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল বলেন, দুই আসামি দেয়াল ডিঙিয়ে পালিয়েছিলেন। তার মধ্যে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় একজনকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। বাকিজনকে আটকের চেষ্টা করা হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। তাঁরা চুরির মামলার আসামি।