চট্টগ্রামে ড্রেনে মিলল বস্তাবন্দী লাশ

চট্টগ্রামে একটি ড্রেন থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার সকালে নগরের বন্দর থানার আনন্দবাজার এলাকার ময়লার ডিপোর পাশের একটি ড্রেন থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার হয়।
পুলিশ জানায়, স্থানীয় লোকজন সকালে লাশটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। এরপর পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে। নিহত ব্যক্তির আনুমানিক বয়স ৪৫ বছর। তাঁর শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই। ধারণা করা হচ্ছে, শ্বাসরোধে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।
বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রহিম প্রথম আলোকে বলেন, নিহত ব্যক্তির পকেটে অটোরিকশার একটি চাবি পাওয়া গেছে। তাই ধারণা করা হচ্ছে, তিনি অটোরিকশাচালক। তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। কী কারণে, কারা ওই ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, তা তদন্ত করা হচ্ছে।