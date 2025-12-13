ছুরিকাঘাত
যশোরে বাড়ির সামনে ছুরিকাঘাত করে যুবককে হত্যা

যশোর সদর উপজেলায় বাড়ির সামনে শহিদুল ইসলাম (৪০) নামের এক যুবককে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। শনিবার বিকেলে উপজেলার পাগলাদহ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেল সাড়ে চারটার দিকে বাড়ির সামনে অবস্থান করছিলেন শহিদুল। এ সময় পূর্ববিরোধের জেরে একই গ্রামের কয়েকজন যুবকের সঙ্গে তাঁর কথা–কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তারা শহিদুলকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। আহত অবস্থায় স্বজনেরা উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত শহিদুলের বাবা বছির উদ্দিন হাসপাতালে সাংবাদিকদের বলেন, একই গ্রামের চারজনকে তিনি সন্দেহ করছেন। ঘটনার পর তাঁরা পালিয়ে গেছেন।

যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) আবুল বাশার বলেন, হত্যাকাণ্ডে জড়িত কয়েকজনের নাম-পরিচয় পেয়েছেন। তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের জন্য শহিদুলের মরদেহ যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

