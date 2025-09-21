শিশুরা কখন পুকুরে পড়ে গেল, খেয়াল করেননি স্বজনেরা

এক শিশুর বয়স দেড় বছর, অন্য দুজনের বয়স তিন। নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার চর জুবিলি ইউনিয়নের ভিন্ন ভিন্ন তিনটি স্থানে গত ২৪ ঘণ্টায় পানিতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে তাদের। দুর্ঘটনা ঘটার আগে স্বজনেরা জানতেন না পরিবারের ছোট সদস্যটি কখন বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। খেলতে খেলতে পড়ে গেছে পুকুরে। তিন শিশুর প্রত্যেকের মৃত্যুই হয়েছে বাড়িসংলগ্ন পুকুরে।
নিহত তিন শিশুর একজন দেড় বছর বয়সী মো. রানা। চর জুবিলির ২ নম্বর ওয়ার্ডের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এলাকার বাসিন্দা সারোয়ার হোসেনের ছেলে সে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে রানা সবার অলক্ষে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা তখন গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে শিশুটির কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে সবাই খুঁজতে বের হন তাকে। এরপর বাড়ির পাশের পুকুরে ভাসতে দেখা যায় তাকে। সেখান থেকে দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এর আগে গতকাল শনিবার দুপুরে চর জুবিলি ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাগ্গা এলাকায় পানিতে ডুবে মারা যায় তিন বছর বয়সী শিশু মো. রাফাত। পরিবারের সদস্যরা যখন কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তখন এক ফাঁকে খেলতে বেরিয়ে পুকুরে পড়ে যায় সে। যখন খোঁজ পড়ে, ততক্ষণে পানিতে ভাসছিল তার মরদেহ।
এ ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর গতকাল বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে একই ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের স্লুইসগেট এলাকায় কেফায়েতুল হাসান নামের তিন বছর বয়সী আরও এক শিশু খেলতে গিয়ে বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা দেখতে পেয়ে দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
সুবর্ণচর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা চিকিৎসক মিজানুর রহমান বলেন, সুবর্ণচরে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যুর ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে অনেক বেড়ে গেছে। অভিভাবকদের অসচেতনতাই এর অন্যতম কারণ বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, বেশির ভাগ শিশুকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। যাদের জীবিত অবস্থায় আনা হয়, তারা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু মৃত অবস্থায় নিয়ে এলে কিছুই করার থাকে না।
চরজব্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীন মিয়াও পানিতে ডুবে শিশুদের মৃত্যুর জন্য পরিবারের সদস্যদের সচেতনতার অভাবকেই দায়ী করলেন। তিনি বলেন, সুবর্ণচরে পানিতে পড়ে শিশুমৃত্যুর ঘটনা অনেক বেড়েছে। একটু সচেতন হলেই এমন ঘটনা এড়ানো যায়।