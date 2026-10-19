ডিসির মতবিনিময় সভায় ‘এমপির প্রতিনিধি’ হিসেবে বক্তব্য দিলেন অস্ত্র মামলার আসামি, যা জানালেন ইউএনও

‘ডিসির মতবিনিময় সভায় “এমপির প্রতিনিধি” হিসেবে বক্তব্য দিলেন অস্ত্র মামলার আসামি’ শীর্ষক প্রতিবেদনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ মো. রাসেল। তিনি বলেন, ৯ অক্টোবর প্রথম আলোর অনলাইন সংস্করণে ওই শিরোনামের একটি লিখিত সংবাদ ও আরেকটি ভিডিও রিল প্রকাশিত হয়েছে, যার সঙ্গে প্রকৃত তথ্যের ভিন্নতা রয়েছে।
১১ অক্টোবর স্বাক্ষরিত প্রতিবাদলিপিতে ইউএনও বলেন, ‘জামিনে থাকার কারণে এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আদালত কর্তৃক এখনো প্রমাণিত না হওয়ায় জাহাঙ্গীর হোসেন ফরাজী মির্জাগঞ্জ উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সদস্য হয়েছেন এবং তিনি নিয়মিত উপজেলা আইনশৃঙ্খলা সভায় থাকেন। নিম্ন স্বাক্ষরকারী তাঁকে উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সদস্য ও মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি হিসেবে সম্মানিত পটুয়াখালী এর মতবিনিময় সভায় আমন্ত্রণ জানান। স্থানীয় বিএনপির মধ্যে গ্রুপিং থাকলেও প্রত্যেক গ্রুপের নেতৃস্থানীয়দের জানানো হয়েছিল এবং তাঁরা উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় তথ্যমতে, জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন ফরাজী বিএনপির তৃণমূল থেকে আসা নেতা। তিনি উপজেলা ছাত্রদল ও উপজেলা যুবদলের সভাপতি ছিলেন। সর্বশেষ কমিটিতে তিনি ২০২৩ সালে কল ২৪-৪ ভোটে উপজেলা বিএনপির নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। জামিনে থাকা ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ রকম সংবাদ পরিবেশনায় উপজেলা প্রশাসনের সভা আয়োজনের ক্ষেত্রে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে।’
ইউএনও আরও বলেন, ‘গত ৭ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে তাঁর (জাহাঙ্গীর হোসেন ফরাজী) বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র মামলা হয়, যেটিতে তিনি বর্তমানে জামিনে আছেন। প্রায় দুই বছরের পুরোনো মামলাটি নিয়ে এলাকায় তেমন কোনো আলোচনা হয় না। এমনকি এর পূর্বে উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রোগ্রামে তিনি এমপির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকলেও কেউ কোনো আপত্তি উপস্থাপন করেননি। এ কারণেই উপজেলা প্রশাসন তাঁর উপস্থিতিকে সব সময়ই স্বাভাবিক চোখে দেখে।’
প্রতিবেদকের বক্তব্য
সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে, যাতে ইউএনও শেখ মো. রাসেলের বক্তব্যও আছে। এখানে প্রতিবেদকের নিজস্ব কোনো ভাষ্য নেই। প্রতিবাদলিপিতেও সুনির্দিষ্টভাবে কোনো তথ্যে অসংগতি আছে কি না, তা বলা হয়নি।