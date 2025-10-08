স্থানীয় লোকজন আহত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে দাউদকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন। বুধবার বিকেলে
দাউদকান্দিতে মুঠোফোনে ডেকে নিয়ে দিনদুপুরে ব্যবসায়ীকে হাতুড়িপেটা

প্রতিনিধিদাউদকান্দি, কুমিল্লা

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলায় শাহাদত হোসেন (২২) নামের এক ব্যবসায়ীকে মুঠোফোনে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হাতুড়িপেটা করে শরীর থেঁতলে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বুধবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে উপজেলার মাইথারকান্দি গ্রামের আজিজিয়া মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

আহত শাহাদত হোসেনের বাড়ি উপজেলার পেন্নাই গ্রামে। স্থানীয় মলয় বাজারে তাঁদের ইলেকট্রনিকস সামগ্রীর শোরুম আছে। স্থানীয় লোকজন আহত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে দাউদকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন।

ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীর মা রোকসানা আক্তার প্রথম আলোকে বলেন, শাহাদত দুপুরের খাবার খেয়ে বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। হঠাৎ কে বা কারা মুঠোফোনে কল করে তাঁকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর দুর্বৃত্তরা শাহাদতের পুরো শরীর হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে থেঁতলে দিয়েছে। শুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে মাঠের এক কোণে ফেলে রেখে যায়। তাঁর মুঠোফোন ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মাহমুদা আক্তার বলেন, আহত শাহাদত হোসেনের ডান হাত, দুই পা, মুখমণ্ডলসহ সমস্ত শরীরে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন আছে।

দাউদকান্দি মডেল থানার গৌরীপুর পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. জাহাঙ্গীর আলম প্রথম আলোকে বলেন, হামলার ঘটনায় এখনো কেউ থানায় কোনো অভিযোগ দেননি।

