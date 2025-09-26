সিলেটে পর্যটনকেন্দ্র নিয়ে তৈরি হচ্ছে মহাপরিকল্পনা, সরেজমিন কমিটির প্রতিনিধিরা

সিলেটের পর্যটনকেন্দ্রগুলো নিয়ে মহাপরিকল্পনা তৈরি করছে সরকার। এর অংশ হিসেবে সিলেটের পাথর কোয়ারি এলাকাগুলো আগের রূপে ফিরিয়ে আনা ও মহাপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।
কমিটির সদস্যরা গতকাল বৃহস্পতিবার সিলেটের পর্যটনকেন্দ্র সাদাপাথর, জাফলংসহ কয়েকটি এলাকা পরিদর্শন করেন। তাঁরা বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন। এ সময় কমিটির সভাপতি পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আ ন ম বজলুর রশীদ উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়া সিলেটের জেলা প্রশাসক, পুলিশ প্রশাসন, বন বিভাগের প্রতিনিধি, পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী ও পর্যটন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্র পরিদর্শনকালে আ ন ম বজলুর রশীদ বলেন, ‘প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সংরক্ষিত রেখে স্থানীয়রাদের সম্পৃক্ত করে আমরা একটি দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে যাচ্ছি। যাতে আন্তর্জাতিক পর্যটকেরা উন্নত অভিজ্ঞতা পান। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে পর্যটনকেন্দ্রগুলোর উন্নয়ন, পর্যটকদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই এ মহাপরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।’
কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সরকারি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রকৌশলীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কমিটি দ্রুতই কাজ শুরু করতে চাচ্ছে।
মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী, পর্যটকদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সুস্পষ্ট রূপরেখা থাকবে। বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে আন্তর্জাতিক মানের অবকাঠামো তৈরি এবং স্থানীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে উপস্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে ‘ইকো-ট্যুরিজম’ ও ‘কমিউনিটি-বেইজড ট্যুরিজম’ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে, যাতে স্থানীয় বাসিন্দারা সরাসরি উপকৃত হন।