কুষ্টিয়ায় সমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার সময় মারা গেলেন জেলা জামায়াতের আমির

জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল শেষে প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা আবুল হাশেম। বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি অচেতন হয়ে পড়ে যান। হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
আজ সোমবার বিকেল চারটার দিকে শহরের এনএস রোডে এ ঘটনা ঘটে। আবুল হাশেমের বাড়ি কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার গোলাপনগর গ্রামে। তিনি মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করে জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি সুজা উদ্দীন জোয়ার্দ্দার কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘আমির আর নেই।’
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার ফেসবুকে পোস্ট করে কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াতের প্রার্থী আমির হামজা জানান, তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদে আজ সোমবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে পৌরসভা চত্বর থেকে সদর উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জেলা জামায়াতের আমির আবুল হাশেম।
মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক এনএস রোড প্রদক্ষিণ করে একতারা মোড় এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। সেখানে আবুল হাশেম দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলেন।
ফেসবুকে সমাবেশটির লাইভ সম্প্রচার চলছিল। সেখানে দেখা যায়, বক্তব্যের এক পর্যায়ে আবুল হাশেম থমকে যান এবং ঢলে পড়েন। এ সময় পাশে থাকা নেতা-কর্মীরা তাঁকে ধরেন। তাঁকে অটোরিকশায় করে দ্রুত কাছের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
আবুল হাশেমের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিক্ষোভ সমাবেশটি স্থগিত ঘোষণা করা হয়। জেলা জামায়াতের ফেসবুক পেজ থেকে জানানো হয়েছে, আগামীকাল মঙ্গলবার সকালে শহরের চাঁদাগাড়া মাঠে এবং পরে মিরপুর উপজেলা ফুটবল মাঠে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।