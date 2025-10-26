বিএনপির কর্মী নূর কাসেমকে ১০ লাখ টাকার চেক ফেরত দিচ্ছেন দলটির নেতা কামরুজ্জামান কামরুল। রোববার বিকেলে সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার একতা বাজারে
বিএনপির কর্মী নূর কাসেমকে ১০ লাখ টাকার চেক ফেরত দিচ্ছেন দলটির নেতা কামরুজ্জামান কামরুল। রোববার বিকেলে সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার একতা বাজারে
১০ লাখ টাকার সেই চেক কর্মীকে ফেরত দিলেন বিএনপি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদকসুনামগঞ্জ

সমাবেশমঞ্চে নির্বাচনের খরচের জন্য কর্মীর দেওয়া ১০ লাখ টাকার সেই চেক ফেরত দিয়েছেন সুনামগঞ্জ-১ আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশী বিএনপি নেতা কামরুজ্জামান কামরুল। আজ রোববার বিকেলে জেলার তাহিরপুর উপজেলার একতা বাজারে এক সভায় বিএনপির কর্মী নূর কাসেমের হাতে চেকটি তিনি তুলে দেন।

এ সময় নূর কাসেমকে উদ্দেশ করে কামরুজ্জামান বলেন, ‘আমি তোমার ভালোবাসাটা নিলাম। তোমার চেকটি তুমি নিয়ে নাও।’

গতকাল শনিবার জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার সাচনাবাজারে এক সমাবেশে চেকটি কামরুজ্জামানকে দেন নূর কাসেম। তবে আজ খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নূর কাসেমের অ্যাকাউন্টে এত টাকা নেই, আছে মাত্র ৩ হাজার ৪১২ টাকা। তিনি ‘আবেগে’ চেকে ১০ লাখ টাকা লিখে সেটি কামরুজ্জামানের হাতে তুলে দেন। চেক ফেরত নেওয়ার সময়ও তিনি একই কথা বলেন।

কামরুজ্জামান সুনামগঞ্জ-১ আসনে (তাহিরপুর, জামালগঞ্জ, ধর্মপাশা, মধ্যনগর) বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী। তিনি জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তাহিরপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান। তাঁর বাড়ি তাহিরপুর উপজেলায়।

নূর কাসেম নামের বিএনপির ওই কর্মীর বাড়ি সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার উত্তর শ্রীপুর ইউনিয়নের টাঙ্গুয়ার হাওরপারের মান্দিয়াতা গ্রামে। মুঠোফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তিনি মূলত পেশায় কৃষক। তবে ইট কেনাবেচার ছোটখাটো ব্যবসা আছে তাঁর। লেখাপড়া জানা নেই। তবে স্বাক্ষর করতে পারেন। তিনি বিএনপিতে তেমন সক্রিয় না হলেও তাঁর বাবা প্রয়াত মো. সামসুদ্দিন বিএনপি করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর স্ত্রী, পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলে আছে।

চেক দেওয়ার বিষয়ে নূর কাসেম আজ দুপুরে প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি উনারে (কামরুল) ভালা পাই। উনি গরিবের লাগি ভালা। তাই মনের আবেগে দিছি। আমার অত টেকা নাই। এখন যদি মাইসে কয়, এই টেকা দিত অইব, শ্রীপুর বাজারে আমার একটা ভিটা আছে, ইটা বিক্রি কইরা দিমু।’

তাহিরপুর থেকে জামালগঞ্জে গিয়ে কেন চেক দিলেন, জানতে চাইলে নূর কাসেম বলেন, তিনি সমাবেশ দেখতে গিয়েছিলেন। মানুষ দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। পরে তিনি একটি মালা ও চেক তুলে দেন কামরুজ্জামানের হাতে। এখন বিষয়টি নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলছেন জানিয়ে নূর কাসেম বলেন, ‘আমি খারাপ মানুষ না। কাম করি খাই। আমার কোনো ধান্দা নাই। মন থাকি উনারে (কামরুল) ভালা পাই। এর লাগি দিছি।’

কামরুজ্জামান জানান, সমাবেশে হাজার হাজার লোক ছিলেন। কেউ ফুল, কেউ কাগজ, কেউ টাকার মালা দিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তেমনি নূর কাসেম হঠাৎ মঞ্চে এসে তাঁকে ১০ লাখ টাকার একটি চেক দিয়েছেন। তবে এটিকে দলের প্রতি, তাঁর প্রতি কাসেমের ভালোবাসা হিসেবে দেখছেন তিনি। গতকাল বিকেলে বিএনপির ৩১ দফার প্রচার ও ধানের শীষের পক্ষে আয়োজিত এই সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন কামরুজ্জামান।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সুনামগঞ্জ-১ আসনে কামরুজ্জামান ছাড়াও দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে মাঠে আছেন এই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি প্রয়াত নজির হোসেনের স্ত্রী সালমা নজির, জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি ও তাহিপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আনিসুল হক, যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহসাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, যুক্তরাজ্যপ্রবাসী বিএনপি নেতা হামিদুল হক আফিন্দী, ধর্মপাশা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আবদুল মোতালেব খান।

