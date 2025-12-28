লক্ষ্মীপুর-১ আসনে মাহফুজ আলমের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সম্মুখসারির নেতা ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের পক্ষে লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসন থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে তাঁর পক্ষে রামগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা হয়।
মাহফুজ আলমের বাড়ি রামগঞ্জ উপজেলায়। উপদেষ্টা পদে দায়িত্ব পালনের সময় গুঞ্জন ছিল, তিনি লক্ষ্মীপুর-১ আসন থেকে নির্বাচন করবেন। অবশেষে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ওই আসনে তাঁর মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা হলো।
এদিকে একই আসন থেকে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব আলম মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তিনি মাহফুজ আলমের ভাই। তাঁদের বাবা আজিজুর রহমান বাচ্চু মোল্লা রামগঞ্জের ইছাপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক।
জানতে চাইলে এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব আলম বলেন, তিনি বর্তমানে ঢাকায় অবস্থান করছেন। এনসিপির নেতা-কর্মীরা তাঁর হয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। একই দিন মাহফুজ আলমের মনোনয়ন ফরমও সংগ্রহ করা হয় বলে জানান তিনি।
মাহফুজ আলমের পক্ষে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও রামগঞ্জের ইউএনও ফারাশিদ বিন এনাম। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, মাহফুজ আলম স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। তাঁর ভাই মাহবুব আলম এনসিপি থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তাঁরা দুজনসহ লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসনে থেকে এ পর্যন্ত ১৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।