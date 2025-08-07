চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে নিয়োগ পাওয়া দুই প্রার্থী ডোপ টেস্টে পজিটিভ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগে নিয়োগ পাওয়া দুই শিক্ষকের ডোপ টেস্টে (মাদক পরীক্ষা) পজিটিভ এসেছে। অর্থাৎ ওই দুই শিক্ষকের শরীরে মাদকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এতে তাঁদের নিয়োগ বাতিল হতে পারে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
আজ বৃহস্পতিবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসা কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবু তৈয়ব। জানতে চাইলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ওই দুই প্রার্থী গতকাল বুধবার চিকিৎসা কেন্দ্রে ডোপ টেস্ট দিয়েছিলেন। তাঁদের ফলাফল পজিটিভ এসেছে। তাঁদের ইউরিনে ক্যানাবাইনয়েডস পাওয়া গেছে। অর্থাৎ গাঁজা জাতীয় মাদকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এটি তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জানিয়েছেন।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, চলতি ৪ আগস্ট নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের তিন পদের বিপরীতে পরীক্ষা হয়েছিল। এতে প্রায় ৫০ জন প্রার্থী অংশ নিয়েছিলেন। তিন ধাপের এই পরীক্ষার পর তিনজন প্রার্থীকে চূড়ান্ত করেছিল কর্তৃপক্ষ। পরে গত শুক্রবার সিন্ডিকেটে এ নিয়োগের অনুমোদন হয়। নিয়মানুযায়ী নিয়োগ অনুমোদন হওয়ার পর চিকিৎসা সনদ দিয়ে প্রার্থীরা নিয়োগপ্রাপ্ত বিভাগে শিক্ষক পদে যোগদান করতে পারেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো পদে যোগদান করতে চিকিৎসা সনদের পাশাপাশি মাদক পরীক্ষার ফলাফলও দিতে হয়। এই নিয়ম সম্প্রতি চালু হয়েছে। এ পরীক্ষায় এ দুই প্রার্থীর ফলাফল পজিটিভ এসেছে। তবে দুই প্রার্থীকে আবারও মাদক পরীক্ষার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনে যুক্ত একাধিক শিক্ষক।
জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ডোপ টেস্টে পজিটিভ আসার বিষয়টি তাঁরা শুনেছেন। পজিটিভ আসা কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো পদে যোগদান করতে পারবেন না। সেই হিসেবে ওই দুই প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হবে।
তবে মাদকসংশ্লিষ্টতার এই অভিযোগ অস্বীকার করেন দুজনই। একজন আজ রাতে প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগ থেকে মেধাতালিকায় প্রথম হয়েছেন। নিয়োগ পরীক্ষায়ও ১ নম্বর হয়েছেন। তিনি মাদক গ্রহণ করেন না। এটা ভুল।
অভিযোগ অস্বীকার করে অপরজন প্রথম আলোকে বলেন, এটা হতেই পারে না। তিনি জীবনেও মাদক নেননি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে চ্যালেঞ্জ করে আবারও পরীক্ষা দেবেন।