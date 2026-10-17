এক ঘণ্টায় নিয়ন্ত্রণে ইবনে সিনা ওষুধ কারখানার আগুন

গাজীপুরের কালিয়াকৈরের সফিপুরে দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডস্ট্রি লিমিটেডের আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হয়েছেন কিনা, তা তাৎক্ষনিভাবে জানা যায়নি।
এর আগে আজ শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ওষুধ কারখানাটিতে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। এক ঘণ্টা পর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশে কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর এলাকায় দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডস্ট্রি লিমিটেড নামের ওষুধ কারখানাটির অবস্থান।
ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক হাফিজুর রহমান জানান, ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট বিকেলে সাড়ে ৫টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তিনি জানান, অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হয়েছেন কিনা, তা এখনো জানা যায়নি।
ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, কারখানার গুদাম থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কারখানার একজন শ্রমিক জানান, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে সব শ্রমিক কারখানা থেকে বের হয়ে আসেন।
গত বুধবার টঙ্গীর চেরাগ আলী এলাকায় ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি ওষুধ কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।