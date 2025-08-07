মারামারি
মুন্সিগঞ্জে বালু ব্যবসা ও আধিপত্য নিয়ে সংঘর্ষে আহত ২

প্রতিনিধি মুন্সিগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের রাঙ্গামালিয়া এলাকায় বালু ব্যবসা ও এলাকার আধিপত্য নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে এক পক্ষের দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার বিকেল পাঁচটার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন দক্ষিণ রাঙ্গামালিয়া গ্রামের শাহজাহান শিকদারের ছেলে অহিদুল শিকদার (৪০) ও ডাকাতিয়াপাড়া গ্রামের কাইয়ুম খানের ছেলে কাউসার খান (২৫)। তাঁরা দুজনই জাকির খান পক্ষের অনুসারী বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বালু ব্যবসাকে কেন্দ্র করে বাসাইল গ্রামের অপু হাওলাদার ও পাশের ডাকাতিয়াপাড়ার জাকির খান পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। বিকেলে অপু হাওলাদার পক্ষের একটি বালুবাহী বাল্কহেড রাঙ্গামালিয়া এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় জাকির খান পক্ষের লোকজন সেটি আটকে দেন। খবর পেয়ে অপু হাওলাদার পক্ষের লোকজন ঘটনাস্থলে গেলে দুই পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে অহিদুল ও কাউসার গুরুতর আহত হন। আহত দুজনকে প্রথমে সিরাজদিখান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জামসেদ ফরিদী প্রথম আলোকে বলেন, সন্ধ্যা ছয়টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে হাসপাতালে আনা হয়। তাঁদের শরীরের একাধিক স্থানে ধারালো অস্ত্রের কোপের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে রাত পৌনে আটটার দিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

বাসাইল ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য সেরু মিয়া বলেন, বালু ভরাট নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে এক পক্ষের দুজন আহত হয়েছেন। এ নিয়ে এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে সামনে আরও বড় কোনো ঘটনা ঘটতে পারে।

সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু বকর সিদ্দিক বলেন, মাটি ভরাট ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষ হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

