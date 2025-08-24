মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার অগ্রণী উচ্চবিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় হঠাৎ সিলিং ফ্যান খুলে পড়ে। আজ রোববার সকালে
মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার অগ্রণী উচ্চবিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় হঠাৎ সিলিং ফ্যান খুলে পড়ে। আজ রোববার সকালে
জেলা

শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় হঠাৎ খুলে পড়ল সিলিং ফ্যান, ছাত্রী আহত

প্রতিনিধিজুড়ী, মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার অগ্রণী উচ্চবিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান চলাকালে সিলিং ফ্যান খুলে পড়ে একজন ছাত্রী আহত হয়েছে। আজ রোববার সকালে এ ঘটনা ঘটেছে।

আহত আফরোজা আক্তার (১৪) ওই বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। চিকিৎসার জন্য তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে।

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সঞ্জয় দেবনাথ মুঠোফোনে বলেন, আজ বেলা পৌনে ১১টার দিকে তিনি বিদ্যালয় ভবনের তৃতীয় তলার একটি কক্ষে অষ্টম শ্রেণির গণিত বিষয়ে পাঠদান করছিলেন। এ সময় হঠাৎ বিকট শব্দে কক্ষের একটি সিলিং ফ্যান চলন্ত অবস্থায় ছুটে নিচে পড়ে যায়। এতে শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ফ্যানের ব্লেডে শিক্ষার্থী আফরোজার নাকে আঘাত লাগে ও রক্তক্ষরণ হয়। দ্রুত তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

কুলাউড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক সোহেল আহমদ বলেন, আহত শিক্ষার্থীর নাকের কিছু স্থান কেটে গেছে। সেখানে তিনটি সেলাই লেগেছে। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মন্তাজ আলী বলেন, যে ভবনে দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেটি আগে একতলা ছিল। ২০২৩ সালে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর তিনতলা পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করে। এ সময় নির্মাণকাজের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সিলিং ফ্যান লাগিয়ে দেয়। ফ্যানের নাট-বোল্ট ক্ষয়ে অথবা ঢিলা হয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটতে পারে। শিক্ষার্থীর মাথায় পড়লে আরও বড় ক্ষতি হতে পারত। তাঁরা ভবনের সব ফ্যান পরীক্ষা করাবেন।

আরও পড়ুন