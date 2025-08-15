পাচারকারীদের ফেলে যাওয়া চারটি ব্যাগে মিলল ১৪ কোটি টাকার ইয়াবা

কক্সবাজারের উখিয়ার মিয়ানমার সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪ লাখ ৮০ হাজার ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তবে অভিযানে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে উখিয়ার পালংখালী সীমান্ত এলাকা থেকে এসব ইয়াবা বড়ি উদ্ধার হয়।
বিজিবি জানায়, গোপনে খবর পাওয়া যায়, মাদকের পাচারকারীরা পালংখালী সীমান্ত দিয়ে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ ইয়াবার একটি চালান নিয়ে আসছেন। এর সূত্র ধরে রাতে পালংখালীর কাটাখাল এলাকায় অবস্থান নেয় উখিয়া ৬৪ বিজিবির একটি দল। রাত আটটার দিকে বিজিবির সদস্যরা দেখতে পান, সাতজন ব্যক্তি মিয়ানমার থেকে মাছের ঘেরের সঙ্গে থাকা সরু রাস্তা বেয়ে বাংলাদেশের দিকে আসছেন। একপর্যায়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢোকার সময় বিজিবির সদস্যরা তাঁদের চ্যালেঞ্জ করেন। এ সময় চারটি কাপড়ের ব্যাগ ফেলে ওই সাত ব্যক্তি পালিয়ে যান। পরে বিজিবির সদস্যরা ওই কাপড়ের ব্যাগ থেকে ইয়াবা বড়িগুলো উদ্ধার করেন।
উখিয়া ৬৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, উদ্ধার হওয়া ইয়াবা বড়ির আনুমানিক বাজারমূল্য ১৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এসব ইয়াবা বড়ি আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উখিয়া থানায় হস্তান্তর করা হবে। পালিয়ে যাওয়া মাদক পাচারকারীদের শনাক্ত করতে গোয়েন্দা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন আরও বলেন, চলতি বছরের ২৫ মার্চ উখিয়া ৬৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের যাত্রা শুরু হয়েছে। এই ব্যাটালিয়নের জব্দ করা ইয়াবার সবচেয়ে বড় চালান এটি।