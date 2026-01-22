রিয়াদ আরফান সরকার
রিয়াদ আরফান সরকার
নীলফামারী-৪ আসনে বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীকে দল থেকে বহিষ্কার

প্রতিনিধিসৈয়দপুর, নীলফামারী

দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে নীলফামারী-৪ (সৈয়দপুর-কিশোরগঞ্জ) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও বিএনপি নেতা রিয়াদ আরফান সরকারকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, রিয়াদ আরফানকে দলীয় নীতি, আদর্শ ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় দলীয় সদস্যপদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

রিয়াদ আরফান উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিএনপির নির্বাচন বর্জন নীতিকে অগ্রাহ্য করে সৈয়দপুর উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান প্রার্থী হয়েছিলেন। পরে তাঁকে জেলা যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ভুল স্বীকার করে মুচলেকা দিলে গত ২৭ অক্টোবর তাঁর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয় এবং দলের সদস্যপদ দেওয়া হয়।

তবে এবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী আবদুর গফুর সরকারের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় আবার রিয়াদ আরফানকে দল থেকে বহিষ্কার করা হলো।

জেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এরশাদ হোসেন বলেন, ‘রিয়াদ আরফান দলের সঙ্গে প্রতিনিয়ত বেইমানি করেছেন। এর আগেও তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আমরা এই বহিষ্কারাদেশকে স্বাগত জানাই।’

