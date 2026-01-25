বরগুনায় জেলা প্রশাসক কার্যালয় ঢুকে হামলার চেষ্টার অভিযোগে আটক যুবক। রোববার সকালে
বরগুনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ঢুকে হামলার চেষ্টা, যুবক আটক

বরগুনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ঢুকে হামলার চেষ্টার অভিযোগে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকাল ১০টার দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের গোপনীয় শাখার কক্ষের সামনে থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

আটক যুবকের নাম ইব্রাহিম। তিনি বরগুনা সদর উপজেলার বাঁশবুনিয়া গ্রামের বাসিন্দা ইউনুস হাওলাদারের ছেলে। তবে ঘটনার সময় জেলা প্রশাসক তাসলিমা আক্তার কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন না।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, হামলার উদ্দেশ্যে এক যুবক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রবেশ করেন। এ সময় তাঁর কাছে একটি লোহার সরঞ্জাম ছিল। তাঁকে বাধা দিতে গেলে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের গোপনীয় শাখার অফিস সহকারী জহিরুল ইসলাম আহত হন।

আহত জহিরুল ইসলাম জানান, ওই ব্যক্তি সকাল সাড়ে ৯টার পর থেকেই জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিলেন এবং বারবার জেলা প্রশাসকের খোঁজ নিচ্ছিলেন। অফিস খোলার পর হঠাৎ তিনি ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে জেলা প্রশাসকের কক্ষে প্রবেশের চেষ্টা করেন। সন্দেহ হলে তাঁর কোমরের দিকে হাত দিলে একটি টিউবওয়েল খোলার রেঞ্চ পাওয়া যায়। সেটি জব্দ করার চেষ্টা করলে তিনি তাঁর ওপর আঘাত করেন। এতে তিনি আহত হন। পরে কার্যালয়ে উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তায় ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে হেফাজতে নেয়।

বরগুনা থানা–পুলিশ জানায়, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয় থেকে ইব্রাহিমকে আটক করা হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং ঘটনার বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে।

বরগুনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক অনিমেষ বিশ্বাস বলেন, ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তদন্ত শেষে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

