বিদেশ যেতে না পেরে মাইক ভাড়া করে গালাগাল করা সেই যুবকের স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে

টাকার অভাবে বিদেশযাত্রা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরের সারোয়ার হোসেন (২৭) নামের এক যুবকের। বারবার চেষ্টা করেও টাকার অভাবে যেতে পারেননি। অনেক চেষ্টা করে ব্যাংক থেকেও ঋণ নিতে পারেননি। তাঁর ধারণা, এলাকাবাসীর অসহযোগিতার কারণে ব্যাংক তাঁকে ঋণ দেয়নি। পরে হতাশা আর ক্ষোভ থেকে মাইক ভাড়া করে এলাকাবাসীকে গালাগাল করেন সেই যুবক।
এ ঘটনার ভিডিও মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। স্বপ্নও পূরণ হচ্ছে তাঁর। সারোয়ারের পাশে দাঁড়িয়েছে প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক। তাঁকে দুই লাখ টাকার ঋণ দিয়েছে ব্যাংকটি। তাতেই বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে তাঁর সৌদি আরবযাত্রা।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, হোসেনপুর উপজেলার গোবিন্দপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ পানান গ্রামের বাসিন্দা সারোয়ার হোসেন দরিদ্র পরিবারের সন্তান। পরিবারের আর্থিক টানাপোড়েন ঘোচাতে তিনি বহুদিন ধরে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করে আসছিলেন। ভিসা হাতে পেলেও টাকা জোগাড় না হওয়ায় তাঁর বিদেশযাত্রা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।
এনজিওসহ বিভিন্নজনের কাছে সহায়তার আবেদন করেও ব্যর্থ হন তিনি। শেষমেশ ক্ষোভে ফেটে পড়েন সারোয়ার। ১৬ অক্টোবর তিনি ৫০০ টাকা দিয়ে মাইক ভাড়া করে এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে গালাগাল করেন। অভিযোগ করেন, কেউ তাঁর পাশে দাঁড়াননি। পরে সেই ভিডিও নিজে ফেসবুকে পোস্ট করলে তা ছড়িয়ে পড়ে। গণমাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ার পর শুরু হয় আলোচনার ঝড়।
এ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে সারোয়ার বলেন, ‘ভিসা হাতে পেয়েও টাকার জন্য যেতে পারছিলাম না। রাগে, হতাশায় মাইক ভাড়া করে যা বলেছি, সেটা আসলে কষ্ট থেকে বলা। তবে সেটার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। আমাকে নিয়ে যেসব গণমাধ্যম প্রতিবেদন প্রকাশ করছে, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কারণ, প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের কিশোরগঞ্জ শাখা থেকে আমাকে ফোন করা হয়। কাগজপত্র যাচাইয়ের পর তারা আমাকে দুই লাখ টাকার ঋণ দিয়েছে। টিকিটিও করেছি, ৩০ অক্টোবর সৌদি আরব যাওয়ার কথা রয়েছে।’
প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক কিশোরগঞ্জ শাখার মহাব্যবস্থাপক মোজাম্মেল হক এ বিষয়ে বলেন, ‘বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশের পর বিষয়টি আমাদের নজরে আসে। যাচাই-বাছাই শেষে সারোয়ারকে দুই লাখ টাকার ঋণ দেওয়া হয়। দুই মাস পর থেকে কিস্তিতে তিনি ঋণ পরিশোধ করবেন।’