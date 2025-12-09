নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীর নদনা বাজারে দুই গ্রামের তরুণের মধ্যে সংঘর্ষের সময় পুড়ে দেওয়া হয় একটি মোটরসাইকেল। গতকাল রাতে
নোয়াখালীতে দুই গ্রামের তরুণদের মধ্যে সংঘর্ষ, দোকান ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকনোয়াখালী

নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার নদনা বাজারে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই গ্রামের তরুণদের দফায় দফায় সংঘর্ষ, পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত এবং আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাজারজুড়ে চলা এসব ঘটনায় ১৫–১৬টি দোকান ভাঙচুর ও লুটপাট হয়েছে। অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে একটি মোটরসাইকেল ও একটি ভ্যানগাড়িতে। ফায়ার সার্ভিসের গাড়িতেও হামলা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ গেলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়। পরে সেনাসদস্যরা পৌঁছালে পরিস্থিতি শান্ত হয়। তবে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তজেনা রয়েছে।

পুলিশ, স্থানীয় নেতা ও বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নদনা বাজারের উত্তরে উত্তর শাকতলা এবং দক্ষিণে দক্ষিণ শাকতলা গ্রাম অবস্থিত। দুই গ্রামের বেশ কিছু কিশোর, তরুণ মাদকসহ নানা কিশোর অপরাধে জড়িত এবং বাজার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তাঁদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে উত্তেজনা চলছে। গতকাল সন্ধ্যায় বিরোধ চরমে ওঠে। দুই পক্ষের তরুণেরা প্রথমে পাল্টাপাল্টি ওয়া ও পরে সংঘর্ষে জড়ান। এ সময় ইটপাটকেল ছোড়া ও দোকানে হামলার ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ব্যক্তিদের ভাষ্য, সংঘর্ষে উভয় পক্ষের সাত–আটজন আহত হন। তাঁদের অনেকে আগে আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিলেন, বর্তমানে বিএনপির সমর্থক। তবে স্থানীয় মানুষের দাবি, এ সংঘর্ষ রাজনৈতিক নয়; তরুণেরা কারও কথা শোনেন না এবং নিজেদের আধিপত্য দেখাতেই এ ধরনের হামলা–সংঘর্ষে জড়াচ্ছেন। সংঘর্ষের সময় পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও ‘অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে’ দেখা গেছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের।

গতকালের ঘটনার জেরে আজ সন্ধ্যায় দুই পক্ষ আবারও বাজারে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ায় জড়ায়। ইটপাটকেল নিক্ষেপে পুরো বাজার রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ সময় আরও কয়েকটি দোকান লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাত আটটার দিকে সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। টানা দুই দিনের সংঘর্ষে বাজারের তিন শতাধিক দোকানের ব্যবসা প্রায় অচল হয়ে পড়েছে।

নদনা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি তাজুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘একদল ছেলে আছে, এরা বাজারে আধিপত্য নিয়ে সব সময় সমস্যা করে। কারও কথা শোনে না। কোনো বিরোধ হলেই বাজারে উঠে মারামারি শুরু করে। আমাদের লোকজন থামাতে গিয়ে উল্টো ইটের আঘাতে আহত হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার।’

সোনাইমুড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন বলেন, আধিপত্য নিয়েই সব হচ্ছে। রাজনৈতিক কোনো বিষয় নেই। মোটরসাইকেল–ভ্যান পুড়িয়ে দিয়েছে, দোকান ভাঙচুর করেছে, ফায়ার সার্ভিসের গাড়িতেও হামলা করেছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

