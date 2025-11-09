গলায় ছুরিকাঘাত নিয়ে তিন কিলোমিটার পথ পাড়ি দেন অটোরিকশাচালক, পরে মৃত্যু

রাজশাহীর মোহনপুরে এক অটোরিকশাচালক গলায় ছুরিকাঘাত নিয়ে প্রায় তিন কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে একটি বাজারে পৌঁছান। তবে সেখানে গিয়ে তিনি কিছু বলতে পারেননি। কারা তাঁর গলা কেটেছে বা তাদের নিয়ে কোনো তথ্য তিনি জানাতে পারেননি। পরে গতকাল শনিবার রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
ওই অটোরিকশার চালকের নাম ফজলুর রহমান (৩৫)। তাঁর বাড়ি তানোর উপজেলার অমৃতপুর গ্রামে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাটি ছিনিয়ে নিতে তাঁর গলায় ছুরিকাঘাত করা হয়।
মোহনপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোদাশ্বের হোসেন খান বলেন, গতকাল সন্ধ্যার পর মোহনপুরের শিয়ালকোলা এলাকায় রিকশাচালক ফজলুর রহমানের গলায় ছুরিকাঘাত করা হয়। এরপর তিনি নিজেই অটোরিকশা চালিয়ে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরের কেশরহাট বাজারে যান। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে চিকিৎসকেরা তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। রাত ১০টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
এই পুলিশ কর্মকর্তা জানান, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে ফজলুর রহমানের মরদেহের ময়নাতদন্ত হবে। এরপর মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। স্বজনেরা থানায় আসার পর এ বিষয়ে হত্যা মামলা করা হবে।