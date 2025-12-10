কুড়িগ্রামে পুকুরের পানিতে ডুবে মামা-ভাগনের মৃত্যু

কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলায় পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ৭টার দিকে জাদুরচর ইউনিয়নের ধনারচর নতুন গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
এই দুজন হলো ধনারচর নতুন গ্রামের বাসিন্দা শাহজাহানের ছেলে শাহবাব মণ্ডল (২) এবং আবু তালেবের ছেলে আবু ত্বহা মণ্ডল (৩)। তারা সম্পর্কে মামা-ভাগনে।
স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা বলেন, আজ সকালে ওই দুই শিশু বাড়ির সামনে খেলাধুলা করছিল। একপর্যায়ে তারা এক প্রতিবেশীর পুকুরে পড়ে পানিতে ডুবে যায়। পরে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করে পুকুর থেকে শাহবাব ও আবু ত্বহাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে। দ্রুত তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে উভয় শিশুকেই মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হবে বলে জানিয়েছেন রৌমারী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহনেওয়াজ।