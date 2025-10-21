সিলেটে দুই ট্রাক সাদাপাথর জব্দ, দুই চালককে দেড় লাখ টাকা জরিমানা

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ থেকে ট্রাকে সাদাপাথর নিয়ে যাওয়ার সময় দুই চালককে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সামনে সিলেট–কোম্পানীগঞ্জ মহাসড়কে তল্লাশিচৌকি বসিয়ে ট্রাক দুটি আটক করা হয়। পরে আজ মঙ্গলবার সকালে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দুই ট্রাকচালককে জরিমানা করা হয়।
অর্থদণ্ড পাওয়া দুজন হলেন বগুড়ার নরুইল গ্রামের রেজওয়ান (২৭) ও কালিবালা গ্রামের আরিফুল (৩৫)।
এর আগে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের পর্যটনকেন্দ্র সাদাপাথর থেকে পাথর লুটপাটের ঘটনা ঘটে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসনসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা ও তল্লাশিচৌকি বসিয়ে বেশ কয়েকটি ট্রাক আটক করা হয়। এ ছাড়া সাদাপাথর লুটপাটের ঘটনায় একাধিক মামলাও হয়েছে। বর্তমানে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে তল্লাশিচৌকি বসিয়ে পাথর ও বালুবাহী যানবাহন তল্লাশি করছে পুলিশ।
পুলিশ জানায়, গতকাল রাতে ওই ট্রাক দুটি ভোলাগঞ্জ থেকে পাথর নিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় এগুলো তল্লাশিচৌকিতে আটক করা হয়। পরে পাথরবিষয়ক কাগজপত্র চাওয়া হলে দেখাতে পারেননি চালকেরা। বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হলে পাথর পরিবহন করা ট্রাক দুটিসহ দুজনকে আটক করা হয়।
কোম্পানীগঞ্জের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ আবুল হাছনাত আজ সকালে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। পরে ওই দুজনকে ৭৫ হাজার টাকা করে মোট দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
মোহাম্মদ আবুল হাছনাত বলেন, জরিমানার পাশাপাশি ওই দুজনকে সতর্ক করা হয়েছে। ভবিষ্যতে একই কর্মকাণ্ডে আবার আটক হলে অধিক জরিমানার পাশাপাশি কঠোর দণ্ড দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। জব্দ করা পাথর উপজেলা প্রশাসনের জিম্মায় রয়েছে। এ বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে।