লাউয়াছড়া উদ্যানের রাস্তা থেকে সিপিজি সদস্যের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের একটি সড়ক থেকে সিরাজ মিয়া (৬৫) নামের এক কমিউনিটি প্যাট্রল গ্রুপ (সিপিজি) সদস্যের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার ভোরে লাউয়াছড়ার জানকীছড়া এলাকা থেকে রক্তাক্ত মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
সিরাজ মিয়া শ্রীমঙ্গল উপজেলার ডলুছড়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি ডলুছড়া সিপিজির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। বনবিভাগের কর্মকর্তাদের ধারণা, কোনো অজ্ঞাতপরিচয় যানবাহনের চাপায় তিনি নিহত হয়েছেন।
বন্য প্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের শ্রীমঙ্গল রেঞ্জ কর্মকর্তা কাজী নাজমুল হক বলেন, ‘সিরাজ গতকাল মঙ্গলবার রাতে লাউয়াছড়ায় দায়িত্বরত ছিলেন। আজ সকালে তাঁর বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু ভোরে জানকীছড়া এলাকায় তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, এটি সড়ক দুর্ঘটনা। কমলগঞ্জ থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়েছে। তদন্ত শেষে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।’
স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার ভাষ্য, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর দিয়ে প্রতিদিন অনেক গাড়ি যাতায়াত করে। তবে ভোর বা রাতের বেলায় সড়কটি বেশ ফাঁকা থাকে। তখন অতিরিক্ত গতিতে চলাচল করা গাড়ির কারণে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাঁরা দ্রুত দায়ী যানবাহনটি শনাক্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
এ ঘটনায় লাউয়াছড়া এলাকার সিপিজি সদস্যসহ বনরক্ষী ও স্থানীয় বাসিন্দারা শোক প্রকাশ করেছেন।