ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু
গাজীপুরে রেললাইনে হাঁটার সময় ট্রেনে কাটা পড়ে ৩ জনের মৃত্যু

প্রতিনিধিশ্রীপুর, গাজীপুর

গাজীপুরের কালীগঞ্জে রেললাইনে হাঁটার সময় ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে টঙ্গী–ভৈরব রেলপথের আড়িখোলা রেলস্টেশন–সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন গাজীপুরের কালীগঞ্জ পৌরসভার দেয়ালটেক এলাকার মোবারকের স্ত্রী সাবিয়া (২৪), একই গ্রামের ইসহাকের মেয়ে মোসা. আনাবি (১১) ও ইসহাকের শাশুড়ি নরসিংদীর রায়পুরা থানার আব্দুল্লাহপুর এলাকার মৃত নজরউদ্দিনের স্ত্রী মোসা. কমলা বেগম (৫৫)। কমলা বেগম দেয়ালটেক এলাকায় তাঁর জামাতার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেল পাঁচটার দিকে ঢাকা থেকে নোয়াখালীগামী উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনটি আড়িখোলা স্টেশন অতিক্রম করছিল। সে সময় আড়িখোলা রেলব্রিজ ও দেয়ালটেকমুখী সড়কের মাঝামাঝি এলাকায় ওই তিন ব্যক্তি রেললাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। পেছন থেকে ট্রেন আসার শব্দ শুনতে না পাওয়ায় তাঁরা ট্রেনের নিচে কাটা পড়েন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে কালীগঞ্জ থানার পুলিশ ও রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকির হোসেন বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থলে আছি। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

